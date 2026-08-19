Sevdan Bir Ateş dizisinden ilk tanıtım geldi! Özge Özacar’ın siyah gelinliği olay oldu

Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in ilk tanıtımı izleyicinin karşısına çıktı.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan yapım, Kapadokya’nın eşsiz atmosferiyle bütünleşen sahneleri ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekti.

İkilinin ekrandaki uyumu teaserın öne çıkan unsurlarından olurken, Özge Özacar’ın siyah gelinliği de merak uyandıran detaylar arasında yer aldı.

Sosyal medyada da diziye dair "Reyting alır gibi", "Güzel ikili", "Bu ikili yakışmış" yorumları yapıldı.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Murat Ünalmış, Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Ceren Taşçı, Yeşim Gül, Evren Duyal, Soydan Soydaş, Sitare Akbaş, Aslıhan Karalar, Beyti Engin, Sezin Bozacı, Yusuf Gökhan Atalay, İsmail Hakkı Ürün, Melih Kırkbir, Ege Gönülal, Yiğit Yalkın ve Kayra Sır gibi isimler yer alıyor.