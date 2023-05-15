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Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs 2023 Atv yayın akışı

15.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs seçimlerinin ardından kanalların yayın akışlarında bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı dizi her pazartesi akşamı izleyicisini ekrana kilitliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? İşte 15 Mayıs 2023 Atv yayın akışı...

Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs 2023 Atv yayın akışı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak ediliyor. NG Medya imzalı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinin kanalların yayın akışını değiştirip değiştirmediği de araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam Atv'nin yayın akışında yer alıyor. Kanal tarafından son dakika bir değişiklik yapılmaz ise dizinin yeni bölümü ekrana gelecek.

Bir Küçük Gün Işığı 1

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur. Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir.

Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar. Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

Bir Küçük Gün Işığı 3

15 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı

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