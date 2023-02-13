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Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam var mı yok mu? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı

13.02.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay gibi oyuncuların yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam deprem nedeniyle yayınlanmayacak. ATV ekranlarında bu akşam ATV Ana Haber programı olacak. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Şubat ATV yayın akışı...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam var mı yok mu? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. Dizi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerini etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle yayınlanmayacak. Diziler yerine ekranlarda haber bültenleri olacak. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Şubat ATV yayın akışı...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI KİMLER?

Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

13 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

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