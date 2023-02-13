Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam var mı yok mu? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 13 Şubat ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. Dizi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerini etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle yayınlanmayacak. Diziler yerine ekranlarda haber bültenleri olacak. Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Şubat ATV yayın akışı...
Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın