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Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal kimdir? Gizem Ünsal kaç yaşında, nereli? Kardeşi de ünlü çıktı!

17.10.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Fulya' rolüyle karşımıza çıkan Gizem Ünsal hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Güzel oyuncu Gizem Ünsal'ın oyuncu Sinem Ünsal ile benzerliği akıllara kardeş mi sorusunu getiriyor. Gizem Ünsal'ın yaşı, memleketi, kardeşi gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal kimdir? Gizem Ünsal kaç yaşında, nereli?

Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal kimdir? Gizem Ünsal kaç yaşında, nereli? Kardeşi de ünlü çıktı!

Atv ekranlarının yeni yapımı olan Bir Küçük Gün Işığı'nın oyuncu kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz ve Gizem Ünsal gibi isimler yer alıyor. Oyunculardan Gizem Ünsal dizide 'Fulya' karakterini canlandırıyor. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Gizem Ünsal hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

GİZEM ÜNSAL'IN KARDEŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!

Oyuncu Gizem Ünsal kendi gibi oyuncu olan Sinem Ünsal ile kardeştir. 1993 doğumlu olan Sinem Ünsal, 1990 doğumlu Gizem Ünsal'dan 3 yaş küçüktür.

gizem ünsal sinem ünsal

GİZEM ÜNSAL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1990, İstanbul doğumlu. Tiyatro oyunculuğu da olan Gizem Ünsal, 2017 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden sonra Bize Müsade filminde oynadı. 2020 yılında rol aldığı Yarım Kalan Aşklar dizisinde Ece karakterini, 2022’de rol aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fulya karakterini canlandırdı. Asiye Kocaman Ajansın kayıtlı oyuncusu olan Gizem Ünsal, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Canlı Maymun Lokantası / Oyuncu - 2018

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Bir Küçük Gün Işığı (Fulya, TV Dizisi 2022)

Sadakatsiz (TV Dizisi 2022)

Yarım Kalan Aşklar (Ece, TV Dizisi 2020)

Bize Müsaade (Melek, Sinema Filmi 2019)

Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)

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