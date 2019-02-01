Bir kuş resmi sosyal medyada akıma dönüştü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Bir annenin yaptığı kuş resmi zincirleme yayılarak yeni bir sosyal medya akımına dönüştü.

Peki bu durum nasıl yaşandı?

Sosyal medyayı sallayan zincir

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Yaptığı resimle sosyal medya sitesi Reddit'te farkında olmadan bir akım başlatan Amerikalı anne, pek çok sanatçının katıldığı bir resim paylaşımı zincirinin ilk halkası oldu. ABD'nin Florida eyaletinden bir öğretmen Cindi Decker gittiği resim kursundan evine kendi çizdiği bir balıkçıl tablosuyla döndü. Genç oğlu annesinin fotoğrafını çekip "Annem bu resmi yapmış ve kimsenin bununla ilgilenmeyeceğini söylüyor. Bu yaptığı ikinci resim" yazarak sosyal medya sitesi Reddit'e koydu. 15 Ocak'ta internete yüklenen fotoğraf sadece birkaç saat içinde 24 binden fazla beğeni aldı. Fakat anne Cindi ve oğlu Matthew Decker, bu tablonun viral olup zincirleme resim paylaşımlarına sebep olacağının farkında değillerdi.
Ertesi gün, bilgisayar oyunu Minecraft'taki çizimleriyle ünlü İsveçli bir ressam, Kristoffer Zetterstrand fotoğrafı gördü. Mathew'ın çektiği fotoğrafın resmini yapmaya karar verdi. Reddit'e, elinde çizdiği tabloyu tutan bir fotoğrafını atıp altına, "Birinin annesini çizdim" yazdı.
Hikaye burada bitmedi. İki gün sonra Kanada'dan bir gazetecilik öğrencisi Laila Amer, Zetterstrand'ın koyduğu fotoğrafın resmini yapıp Reddit'e attı. "Mükemmel değil, biraz da zaman aldı yapması ama başkasının annesinin resmini yapan adamın resmini yaptım" yazdı.
Bundan sonrası zincirleme olarak devam etti. Birkaç saat sonra Chicago'dan bir sanatçı Seamus Wray, Amer'in koyduğu fotoğrafı çizip kendi fotoğrafını siteye koydu.
Ondan da birkaç saat sonra da, bir başka sanatçı Traci Sethre, Wray'in koyduğu fotoğrafın resmini yaptı. Indiana'dan bir ressam Travis Simpson, ressamların çok hızlı çizdiklerini hesaba katıp siteye konulan son fotoğrafın resmini bütün gece uyanık kalıp çizdi. Sosyal medya sitesine koyarken de "Geceleri, sırf internette biraz daha popüler olmak için uykusuz kalıp resim yapıyorum" yazdı.
Bu zincirleme resim serüveni, Decker'in yaptığı orijinal resim neredeyse görünmez olana kadar, günlerce sürdü. Anne Cindi Decker Washington Post'a "Benim için Reddit'in fahri annesi diyorlar artık" dedi. Cindi Decker herkese teşekkür etmek ve sosyal medyadaki anlık ilginin tadını çıkarmak için "imthemomwhopaints" (resim yapan anne benim) mahlasıyla Reddit'e üye oldu. Decker, oğlu resmini Reddit'e koyduğunda ilk başta gerildiğini söyledi. Nefret dolu bir sürü mesaj okuyacağımı düşünmüştüm ama hepiniz bana ne kadar yanıldığımı gösterdiniz" yazan Decker, "hepiniz çok sevecen, canayakın ve eğlenceli çocuklarsınız, sizi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Beni neşelendirdiğiniz için teşekkür ederim, inanılmaz motive ettiniz " diye ekledi. Peki böyle bir akım nasıl ortaya çıktı Zetterstrand stüdyosuna doğru giderken Decker'in fotoğrafını ve yazdıklarını gördüğünü söylüyor. Çalışmaya başlamadan önce hep bir "ısınma" resmi yaptığını ve bu defa da Decker'in fotoğrafını yapmaya karar verdiğini anlatıyor: "O gün tesadüfen o resmi yapmaya karar verdim. Birkaç saatimi aldı. Sonra da resmi Reddit'te paylaşılan yere koymanın eğlenceli olacağını düşündüm." Kanadalı gazeteci Amer de Washington Post'a, "Bunun tutacağını biliyordum ve çok da eğlenceli olur diye düşündüm o yüzden ben de hızlıca bir resim yapmak istedim" dedi. Zincirleme resim paylaşımındaki sanatçıların neredeyse hiçbiri önceden iletişim kurmamış ve resimlerin her biri binlerce beğeni toplayıp farklı birçok sosyal medya platformunda paylaşılmış durumda. Zetterstrand, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Birkaç saatte yaptığım bir egzersizin bu kadar ilgi çektiğini görmek hem çok keyifli hem de biraz düşündürücü. Bu resim, bir ressam olarak yaptığım diğer bütün işlerin önüne geçmiş gibi görünüyor" dedi. Decker ve Zetterstrand resimler popüler olunca iletişime geçti ve Zetterstrand yaptığı tabloyu Decker'a yolladı. Karşılığında Decker da Zetterstrand'a fotoğraftaki gibi bir bere örüp yolladı. Cindi Decker, "Herkes çok kibar ve sevecendi. Yaptığın diğer resimleri de mutlaka koy dediler ama yapacağımı sanmıyorum. Çocukların ilgisini suiistimal etmek istemem" dedi. Bir anlık şöhretiyle mutlu olduğunu söyleyen Decker, "Bütün bunlar resim konusunda şevkimi artırdı" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kuş resmi akım

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