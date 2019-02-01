Bir kuş resmi sosyal medyada akıma dönüştü

Bu zincirleme resim serüveni, Decker'in yaptığı orijinal resim neredeyse görünmez olana kadar, günlerce sürdü. Anne Cindi Decker Washington Post'a "Benim için Reddit'in fahri annesi diyorlar artık" dedi. Cindi Decker herkese teşekkür etmek ve sosyal medyadaki anlık ilginin tadını çıkarmak için "imthemomwhopaints" (resim yapan anne benim) mahlasıyla Reddit'e üye oldu. Decker, oğlu resmini Reddit'e koyduğunda ilk başta gerildiğini söyledi. Nefret dolu bir sürü mesaj okuyacağımı düşünmüştüm ama hepiniz bana ne kadar yanıldığımı gösterdiniz" yazan Decker, "hepiniz çok sevecen, canayakın ve eğlenceli çocuklarsınız, sizi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Beni neşelendirdiğiniz için teşekkür ederim, inanılmaz motive ettiniz " diye ekledi. Peki böyle bir akım nasıl ortaya çıktı Zetterstrand stüdyosuna doğru giderken Decker'in fotoğrafını ve yazdıklarını gördüğünü söylüyor. Çalışmaya başlamadan önce hep bir "ısınma" resmi yaptığını ve bu defa da Decker'in fotoğrafını yapmaya karar verdiğini anlatıyor: "O gün tesadüfen o resmi yapmaya karar verdim. Birkaç saatimi aldı. Sonra da resmi Reddit'te paylaşılan yere koymanın eğlenceli olacağını düşündüm." Kanadalı gazeteci Amer de Washington Post'a, "Bunun tutacağını biliyordum ve çok da eğlenceli olur diye düşündüm o yüzden ben de hızlıca bir resim yapmak istedim" dedi. Zincirleme resim paylaşımındaki sanatçıların neredeyse hiçbiri önceden iletişim kurmamış ve resimlerin her biri binlerce beğeni toplayıp farklı birçok sosyal medya platformunda paylaşılmış durumda. Zetterstrand, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Birkaç saatte yaptığım bir egzersizin bu kadar ilgi çektiğini görmek hem çok keyifli hem de biraz düşündürücü. Bu resim, bir ressam olarak yaptığım diğer bütün işlerin önüne geçmiş gibi görünüyor" dedi. Decker ve Zetterstrand resimler popüler olunca iletişime geçti ve Zetterstrand yaptığı tabloyu Decker'a yolladı. Karşılığında Decker da Zetterstrand'a fotoğraftaki gibi bir bere örüp yolladı. Cindi Decker, "Herkes çok kibar ve sevecendi. Yaptığın diğer resimleri de mutlaka koy dediler ama yapacağımı sanmıyorum. Çocukların ilgisini suiistimal etmek istemem" dedi. Bir anlık şöhretiyle mutlu olduğunu söyleyen Decker, "Bütün bunlar resim konusunda şevkimi artırdı" dedi.