Bir Maç Anlatımından Fazlası: Sabri Ugan’ın Sesiyle Büyüyen Bir Nesil

Sadece Spiker Değil, Bir Atmosferin Parçasıydı

Sabri Ugan’ın sesi, bir karşılaşmayı unutulmaz kılmak için yeterliydi. Gol geldiğinde yalnızca “ve goool!” demedi; onun sesiyle gol, bir anıya dönüştü. Heyecanı izleyiciye geçirmek onun doğasında vardı. O sesi duyduğumuzda sadece bir maç değil, çocukluk anılarımız canlanırdı.

TRT Döneminin Altın Spikerlerinden

90’ların sonu, 2000’lerin başı… O yıllarda Şampiyonlar Ligi maçları dendiğinde Sabri Ugan ismi otomatik olarak akla gelirdi. Galatasaray’ın Avrupa zaferlerinde, Fenerbahçe’nin Kadıköy akşamlarında, Beşiktaş’ın efsane maçlarında… O hep oradaydı. Ekranın başındaki milyonlar onunla birlikte sevindi, onunla heyecanlandı.

Futbolun Sadece Skor Olmadığını Hatırlatan Bir Anlatıcı

Sabri Ugan’ın anlatımı bilgiyle yoğrulmuş, edebiyatla süslenmiş bir spikerlik anlayışının örneğiydi. Bir futbolcunun geçmişini, bir kulübün tarihini, bir maçın atmosferini öyle ustalıkla anlatırdı ki, futbol bir anda sadece bir oyun değil, bir hikâyeye dönüşürdü.

Zamanla Sessizleşen Bir Usta

Son yıllarda ekranlardan yavaş yavaş çekilse de, adı her zaman saygıyla anıldı. Onun yokluğunu fark etmek kolay değildi çünkü sesi hâlâ eski maç kayıtlarında bizimleydi. Ama yeni spikerlerde hep bir şeyin eksik kaldığını düşündük: O, işini sadece yapmıyor, ruh katıyordu.

29 Haziran 2025: Yaşamını Yitirdi

Sabri Ugan, 29 Haziran 2025’te hayata veda etti. Haberi duyanlar ekran başında değil, içlerinde bir boşluk hissetti. Çünkü o yalnızca futbol anlatmadı, bir dönemin duygu dilini taşıdı. Onun sesiyle büyüyen nesiller için bu, yalnızca bir ölüm değil, bir dönemin kapanışıydı.

Bazı Sesler Asla Ölmez

Bugün bile eski maçlara denk geldiğimizde, onun sesi arka fonda yankılanırsa bir gülümseme yerleşir yüzümüze. Çünkü Sabri Ugan’ın sesi, sadece bir maç anlatmadı; çocukluğumuzu, gençliğimizi, evimizdeki o kalabalık maç gecelerini anlattı.

Teşekkürler Sabri Ugan.

Futbolun sesi olduğun için.

Bu ülke seni hiç unutmayacak.