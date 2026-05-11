“Unutkanlık normal mi?”: Dalgınlığa aldanmayın

Anahtarı nereye koyduğunu unutmak ya da bir ismi anlık hatırlayamamak hepimizin yaşayabileceği durumlardan bazıları. Bu durumun bir üst seviyesi olarak unutkanlık günlük yaşamı etkilemeye başladığında, aynı sorular tekrar tekrar sorulduğunda ve yakın geçmiş hatırlanamaz hale geldiğinde tablo değişebilir. Alzheimer, yaşlanmanın doğal bir parçası değil, bir hastalıktır.

Hepimiz zaman zaman unutuyoruz. Markete neden girdiğimizi unutuyoruz, telefonu bir yere koyup dakikalarca arıyoruz, bazen bir ismi dilimizin ucuna getirip çıkaramıyoruz. Açıkçası modern hayatın temposunda bunlar oldukça normal. Ama bazen insanın aklına şu soru geliyor: “Acaba bu unutkanlık normal mi?”

BAŞLARDA ÖNEMSENMİYOR

İşte bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Alzheimer, çoğu zaman küçük ve masum görünen unutkanlıklarla başlıyor. İlk başta çok önemsenmiyor. “Yaş aldı artık”, “dalgın bugünlerde” deniliyor. Ama zamanla aynı hikâyeler tekrar tekrar anlatılıyor, yakın zamanda yaşanan olaylar unutuluyor, kişiler eşyalarını koydukları yeri değil; ne işe yaradığını bile karıştırabiliyor.

Alzheimer sadece hafızayı etkilemiyor aslında. İnsanların günlük yaşamını, ilişkilerini ve bağımsızlığını da değiştiriyor. Kimi zaman kişi yolunu kaybediyor, kimi zaman tanıdığı insanları hatırlamakta zorlanıyor. En zor kısmı da hem hastanın hem ailesinin bu değişimi yavaş yavaş yaşaması.

ERKEN BAŞLANGIÇLI VAKALAR DA VAR

Üstelik Alzheimer yalnızca ileri yaş hastalığı gibi düşünülse de, erken başlangıçlı vakalar da görülebiliyor. Genetik yatkınlık, damar hastalıkları, kontrolsüz diyabet, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam risk faktörleri arasında gösteriliyor. Yani aslında beyin sağlığı da tıpkı kalp sağlığı gibi yaşam tarzımızdan doğrudan etkileniyor.

BU ÖNLEMLERİ ALIN

Peki korunmak mümkün mü? Kesin bir yöntem olmasa da, uzmanlar zihni aktif tutmanın önemine dikkat çekiyor. Kitap okumak, yeni şeyler öğrenmek, sosyal ilişkileri sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek beyin sağlığını destekleyen alışkanlıklar arasında. Özellikle kaliteli uyku da hafıza üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkiye sahip.

Bir de şu var… Alzheimer sadece hastanın değil, yakınlarının da mücadelesi. Bu yüzden erken teşhis çok önemli. Çünkü erken dönemde alınan destek, hem hastanın yaşam kalitesini artırıyor hem de sürecin daha sağlıklı yönetilmesini sağlıyor.

Her unutkanlık Alzheimer değildir; ama bazı unutkanlıklar “beni fark et” diyen önemli sinyaller olabilir.

