Bir Premier Lig oyuncusunun 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi!

Bir Premier Lig yıldızının, Fransa'da bir kamp yerinde 15 yaşında bir kıza tecavüz etme girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
AFP'de ve The Daily Mirror'da yer alan haberde; adı geçen futbolcunun olay zamanında 17 yaşında olduğu ve bu yılın temmuz ayından beri duruşmanın devam ettiği belirtildi. Olayın 6 sene önce, 7 Temmuz 2012'de Fransa'nın güneyinde yer alan Aigues-Mortes kasabasında gerçekleştiği vurgulandı. 15 yaşındaki kızın Fransız olduğu, olay anında sarhoş olduğu ve 2 yabancının kendisine tecavüz etmek istediğini iddia etti.
Şu an 23 yaşında olan Premier Lig futbolcusunun avukatı Remy Nougier, AFP'ye Nimes'te görülen dava sonrası yaptığı açıklamada, "Genç kızın iddiası asılsızdır." açıklamasını yaptı.
Fransız kızın iki kuzeninin davada tanıklık yaptığı ve davanın görülmeye devam edileceği belirtildi.
(Sporx)
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