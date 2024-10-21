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Bir şans daha verilmişti... Now TV'den flaş final kararı! O dizinin fişini çekti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.10.2024 13:08
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Yeni sezonun başlamasıyla birlikte reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen diziler peşpeşe final yapıyor. Now TV de flaş bir final kararı aldı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti ekranlara veda ediyor.

Bir şans daha verilmişti... Now TV'den flaş final kararı! O dizinin fişini çekti!

Birçok iddialı dizi yeni sezonda yayın hayatına başlasa da yeni yayın döneminde reytinglerde istediği sonucu alamayan projeler yavaş yavaş final yapmaya başladı. İlk final haberi cuma akşamları seyirciyle buluşan oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan'dan gelmişti. ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta ve Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas'tan da kötü haberler peşpeşe gelmişti.

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BİR NOW DİZİSİ DAHA FİNAL YAPIYOR!

Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan, kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, bu hafta ekrana gelecek 40. Bölümde ekrana veda edecek.

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İstanbul'un zengin muhitlerinden birindeki bir butik sitede çalışan hizmetliler ile onların aralarında uçurumlar olan iş verenlerinin iç içe geçen hayatlarına odaklanan Kirli Sepeti için geçtiğimiz sezon final kararı alınmıştı ancak yurt dışı satışları nedeniyle bir şans daha verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kirli sepeti dizi
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