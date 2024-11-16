Bir süredir ortalıkta yoktu! Sergi pozları başını yakan Uraz Kaygılaroğlu yeni tarzıyla ilk kez görüntülendi! Sinirli halleri dikkat çekti...

19 yaşında olan ve kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in iki genç kızı vahşiçe katletmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun eski sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar yeniden gündeme gelmişti ve tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Nevşin Mengü'nün programında açıklama yapan ünlü oyuncu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim." demişti.

ORTAYA ÇIKTI, MUHABİRLERE BAĞIRDI!

Tepkilerin ardından ortalıkta görünmeyen Uraz Kaygılaroğlu, Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında izlemeye gittiği oyun esnasında ve sonrasında agresif tavırlar sergilediği iddia edildi. Oyuncunun yanına gelen bir genç kızı azarladığını söyleyen programın sunucusu Didem Delen, "Kız çekine çekine yanına gitti, 'Fotoğraf falan çekilemem ya aradayız, görmüyor musun? Gider misiniz!' diye tersledi kızı. Kız şoke olarak 'Onu böyle bilmiyordum' dedi" ifadelerini kullandı.

Oyun çıkışında ise soru sormak isteyen muhabirleri tersledi. Kaygılaroğlu, "Abi konuşmak istesem konuşurum. Lütfen beni rahat bırakır mısınız? İstemiyorum... Zorlama... Baba huzur verin insana ya" sözleriyle sinirlendi. Ünlü oyuncunun yeni hali ise dikkat çekti.