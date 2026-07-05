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Bir süredir ulaşılamıyordu! Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması

Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesi Diego Carlos ve Dorgeles Nene ile ilgili son durumu paylaştı. Sağlık kontrollerini tamamlayan Diego Carlos kampa katılacak, fıtık ameliyatı sonrası tedavisi planlandığı gibi ilerleyen Dorgeles Nene de kamp kadrosunda yer alacak.

Bir süredir ulaşılamıyordu! Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması
Cevdet Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya’ya gidecek olan Fenerbahçe’de, defans futbolcusu Diego Carlos’un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı açıklandı.

ULAŞILAMIYORDU

Bir süredir ulaşılamıyordu! Fenerbahçe den Diego Carlos açıklaması 1

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya’ya gidecek. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri’nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı. Carlos’un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.

"KAMPA DAHİL EDİLECEK"

Bir süredir ulaşılamıyordu! Fenerbahçe den Diego Carlos açıklaması 2

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.

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son dakika fenerbahçe Diego Carlos
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