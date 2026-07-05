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Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ’dalya’ diyecek

Başantrenör Ergin Ataman, İsviçre maçıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı’ndaki 100. karşılaşmasına çıkacak.

Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ’dalya’ diyecek
Cevdet Berker İşleyen

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsviçre ile oynayacak. Bu müsabakayla Başantrenör Ergin Ataman, milli takım kariyerinde önemli bir anı yaşayacak. Ataman, İsviçre mücadelesiyle ay-yıldızlıların başında 100. maçına çıkacak.

A Milli Takım’daki ikinci dönemini geçiren deneyimli çalıştırıcı, bugüne kadar oynadığı 99 müsabakada 55 galibiyet elde ederken, 44 kez de mağlup oldu.

Ergin Ataman yönetimindeki milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

MİLLİ TAKIMDA 100 MAÇA ÇIKAN 5. BAŞANTRENÖR OLACAK

A Milli Basketbol Takımı tarihinde başantrenör olarak en çok Bogdan Tanjevic görev aldı. Tanjevic 173 karşılaşmada takımın başında olurken, Mehmet Baturalp 146, Aydın Siyavuş 130 ve Samim Göreç de 107 kez millilerle mücadele etti. Ergin Ataman böylece milli takımı 100 maç çalıştıran 5. başantrenör olacak.

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Anahtar Kelimeler:
milli takım
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