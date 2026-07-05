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İkinci Çağrı Balta vakası! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe'ye imza attı

Fenerbahçe, altyapı yapılanmasına önemli bir takviye gerçekleştirerek Galatasaray U19 Takımı'nın kanat oyuncusu Yiğit Çolak'ı kadrosuna kattı.

İkinci Çağrı Balta vakası! Galatasaray'dan ayrıldı, Fenerbahçe'ye imza attı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, altyapı yapılanması kapsamında dikkat çeken bir transferi tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray U19 Takımı'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Çolak'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

YENİ ADRESİ: FENERBAHÇE

İkinci Çağrı Balta vakası! Galatasaray dan ayrıldı, Fenerbahçe ye imza attı 1

Sol kanatta görev yapan Yiğit Çolak, geride kalan sezonda Galatasaray U19 Takımı ile hem U19 Elit A Ligi'nde hem de UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi. Genç oyuncu, bundan sonraki kariyerine Fenerbahçe altyapısında devam edecek.

2008 doğumlu futbolcu, sürati, bire bir mücadelelerdeki başarısı ve hücum organizasyonlarına yaptığı katkıyla öne çıkarken, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da görev aldı.

İDMAN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İkinci Çağrı Balta vakası! Galatasaray dan ayrıldı, Fenerbahçe ye imza attı 2

Yiğit Çolak'ın transfer sürecinden önce, daha önce Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçen Çağrı Balta ile birlikte antrenman yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve dikkat çekmişti.

"ŞANLI FORMANIN SORUMLULUĞUNUN FARKINDAYIM"

İkinci Çağrı Balta vakası! Galatasaray dan ayrıldı, Fenerbahçe ye imza attı 3

Transferin resmiyet kazanmasının ardından genç futbolcu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi büyük bir camianın parçası olmak benim için büyük bir gurur ve onur. Bu profesyonel imzanın ve şanlı formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım.

Sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğime, bu arma ve büyük Fenerbahçe taraftarı için son düdüğe kadar savaşacağıma söz veriyorum.

Birlikte büyük başarılara ulaşmak için şimdi daha fazla çalışma zamanı."

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transfer son dakika fenerbahçe galatasaray
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