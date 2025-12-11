Bir takım iki hoca! Kamerun'da Eto'o ve bakanlık ortalığı karıştırdı

Federasyon Başkanlığı'nı Samuel Eto'o'nun yaptığı Kamerun'da ortalık fena karıştı. Afrika Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden Kamerun'da kötü gidişata dur demek adına teknik direktör Marc Brys ile yolları ayırmaya hazırlanan Eto'o bunu teknik direktöre bildirdi. Feshi kabul etmeyen Brys ise ortalığı fena karıştırdı. İşte detaylar...

İÇ ÇATIŞMA OLDU! ''BENİ FEDEFASYON DEĞİL, BAKANLIK GETİRDİ...''

Kamerun Milli Takımı ile 3 Nisan 2024 tarihinde sözleşme imzalayan teknik direktör Marc Brys, takımın başında 17 maça çıkarken 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Performansı yeterli bulunmayan Brys ile yollar ayrılmak istenirken, hocadan karşı cevap geldi. Brys, "Beni federasyon değil bakanlık göreve getirdi. Bu bildirim geçersiz" diyerek, Kamerun Milli Takımı'ndaki görevine devam etti.

BAKANLIK VE FEDERASYON KARIŞTI! DURUMA EL ATILDI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ise buna cevaben yeni hocayı açıkladı ve takımın başına David Pagou'yu getirdi.

2 hocada turnuva için ayrı ayrı kadrolar açıklayınca Federasyon ve Bakanlık arasında ortalık karıştı. Arka arkaya düzenlenen toplantıarın ardından Kamerun Spor Bakanlığı duruma el attı. Bakanlık, Belçikalı teknik direktör Marc Brys'ın görevden alındığını açıkladı. Bunun üzerine Brys gitti.

ONANA VE ABOUBAKAR İHTİMALLERİ

Daha önce Brys tarafından Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana ve bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'ın listeye yazılmadığı kaotik durumda kadronun son halinin şekillendirilip, bildirilmesi bekleniyor.