Bir takım iki hoca! Kamerun'da Eto'o ve bakanlık ortalığı karıştırdı

Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamrun Milli Takımı'nda olağanüstü günler yaşanıyor. Federasyon Başkanı Samuel Eto'o'nun görevden aldığı teknik direktör Marc Brys kendisine bildirilen sözleşme feshini kabul etmedi. Federasyon, Kamerun Milli Takımı'nın başına David Pagou'yu getirse de ortaya 1 takım 2 teknik direktör çıktı. İşte ilginç olayın detayları...

Burak Kavuncu
Federasyon Başkanlığı'nı Samuel Eto'o'nun yaptığı Kamerun'da ortalık fena karıştı. Afrika Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden Kamerun'da kötü gidişata dur demek adına teknik direktör Marc Brys ile yolları ayırmaya hazırlanan Eto'o bunu teknik direktöre bildirdi. Feshi kabul etmeyen Brys ise ortalığı fena karıştırdı. İşte detaylar...

İÇ ÇATIŞMA OLDU! ''BENİ FEDEFASYON DEĞİL, BAKANLIK GETİRDİ...''

Bir takım iki hoca! Kamerun da Eto o ve bakanlık ortalığı karıştırdı 1

Kamerun Milli Takımı ile 3 Nisan 2024 tarihinde sözleşme imzalayan teknik direktör Marc Brys, takımın başında 17 maça çıkarken 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Performansı yeterli bulunmayan Brys ile yollar ayrılmak istenirken, hocadan karşı cevap geldi. Brys, "Beni federasyon değil bakanlık göreve getirdi. Bu bildirim geçersiz" diyerek, Kamerun Milli Takımı'ndaki görevine devam etti.

BAKANLIK VE FEDERASYON KARIŞTI! DURUMA EL ATILDI

Bir takım iki hoca! Kamerun da Eto o ve bakanlık ortalığı karıştırdı 2

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ise buna cevaben yeni hocayı açıkladı ve takımın başına David Pagou'yu getirdi.

Bir takım iki hoca! Kamerun da Eto o ve bakanlık ortalığı karıştırdı 3

2 hocada turnuva için ayrı ayrı kadrolar açıklayınca Federasyon ve Bakanlık arasında ortalık karıştı. Arka arkaya düzenlenen toplantıarın ardından Kamerun Spor Bakanlığı duruma el attı. Bakanlık, Belçikalı teknik direktör Marc Brys'ın görevden alındığını açıkladı. Bunun üzerine Brys gitti.

ONANA VE ABOUBAKAR İHTİMALLERİ

Bir takım iki hoca! Kamerun da Eto o ve bakanlık ortalığı karıştırdı 4

Daha önce Brys tarafından Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana ve bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'ın listeye yazılmadığı kaotik durumda kadronun son halinin şekillendirilip, bildirilmesi bekleniyor.

