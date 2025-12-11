Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Marş hatası duyanları hayret ettirdi

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında İspanyol ekibi Villarael evinde Danimarka takımı Kopenhag'ı konuk etti. Karşılaşma eski Trabzonspor golcüsü Cornelius'un attığı golle 3-2 Kopenhag'ın üstünlüğü ile sona erse de maça damga vuran farklı detay oldu.

SON DAKİKA GOLÜ İLE KAZANDI!

Villarreal'in gollerini Santi Comesana ve Tani Oluwaseyi kaydetti. Kopenhag'ın gollerini ise Muhammed Elyounoussi, Elias Achouri ve 90. dakikada Andreas Cornelius attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YERİNE UEFA MARŞI!

Villarreal'in stadyumu Estadio de la Ceramica Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maç öncesi seremonide Şampiyonlar Ligi marşı yerine UEFA Avrupa Ligi marşı çalınması şaşkınlık yaşattı. O anlar kameralara yansırken futbolcuların birbirlerine bakıp gülümsemeleri dikkat çekti.

ISLIKLAR YÜKSELDİ!

Villarreal taraftarı, UEFA Avrupa Ligi müziği eşliğinde gerçekleştirilen seremoniye tepki gösterirken, statta ıslık sesleri yükseldi. Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu.