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Bir telefonla örgütlenen kadınlar sağlık çalışanları için üretime başladı

AYDIN HABERLERİ  | 01.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsle mücadele için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’, ‘Türkiye üretime devam etmek zorunda’ çağrılarına Aydınlı kadınlardan destek geldi.Kurum Müdür Yardımcıları Feray Aydın’ın telefon çağrısına kulak veren Nazilli Halk Eğitimi ve ASO Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalışan kadınlar ve kadın kursiyerler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek Tıbbi Tulum, Cerrahi Önlük ve Cerrahi Maske üretimine başladılar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsle mücadele için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’, ‘Türkiye üretime devam etmek zorunda’ çağrılarına Aydınlı kadınlardan destek geldi.
Kurum Müdür Yardımcıları Feray Aydın’ın telefon çağrısına kulak veren Nazilli Halk Eğitimi ve ASO Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalışan kadınlar ve kadın kursiyerler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek Tıbbi Tulum, Cerrahi Önlük ve Cerrahi Maske üretimine başladılar. Modayı yakından takip eden ve kıyafet dikimi üzerine çalışan kadınların bu kez Korona Virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için gönüllü olarak dikiş makinelerinin başına geçmesi büyük takdir topladı. Kursiyerlerine moda ve kıyafet dikimi konularında eğitim veren usta öğretici bayanlar, bu kez dikiş makinalarının başına kendileri geçerek kimi cerrahi maske, kimi tıbbi tulum kimi ise cerrahi önlük dikti. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ile istişare eden merkez çalışanları ihtiyaç duyulan malzemelerin ilk olarak prototiplerini hazırlayarak örnek dikimleri tamamladı. Ardından seri üretime geçen kadınlar ilk günde 15 kıyafet dikti. Hedef büyüten kadınlar sayıyı artırmak için kursiyer bayanlardan da destek istedi. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Muhlis Sönmez, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO’nun kadrolu Giyim Teknolojileri Öğretmeni Arzu Hasgül, Usta Öğreticileri, Ayşen Tutar, Süheyla Öztürk, Nihal Erbakan ve Seher Çiftçi ile birlikte kursiyer kadınlar Kurum Müdür Yardımcısı Feray Aydın’ın telefonla arayarak çağrıda bulunmasının ardından örgütlenerek tamamen gönüllülük esaslı üretim yapan personeli ziyaret ederek tebrik ettiler. Çalışmalar hakkında bilgi alan müdürler, duyarlı davranışları ile gurur duydukları personellerine her konuda destek sözü verdiler.

Cerrahi tulum, cerrahi önlük ve maske dikimi yaptıklarını ifade eden Usta Öğretici Ayşen Tutar; “Ön çalışmasını yaptıktan sonra dün öğleden sonra dikim işlerine başladık. Günde 15-20 tane dikim planlıyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Eğer sokağa çıkma yasağı olursa kesimlerimizi artırıp evlere yöneleceğiz” dedi.

“Sağlık çalışanları için hazırız”
Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdür Yardımcısı Feray Aydın; “Biz burada daha önce hazır giyim üzerine kıyafetler dikiyorduk. Şimdi sağlık çalışanları için ilçe sağlık müdürlüğümüzden gelen talepler üzerine cerrahi önlük, cerrahi tulum ve cerrahi maske dikiyoruz. Gelen talepler doğrultusunda da dikmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar destek olacağız. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün usta öğreticileri, kadrolu bayan öğretmenlerimiz ve bayan kursiyerlerimizle beraber bütün sağlık çalışanlarımız için ihtiyaç olan herşeyi dikmeye hazırız. Evde kal Türkiye. Biz sizin için burada çalışıyoruz. Sağlık çalışanları için hazırız. Hayat eve sığar” dedi.

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