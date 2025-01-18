Bir türlü dikiş tutturamamıştı: O isim Fenerbahçe'ye veda ediyor

20 Temmuz 2023’te Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına 17 Ağustos 2023’te UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde NK Maribor karşısında çıkmıştı. Süper Lig’deki ilk maçına ise 21 Ağustos 2023’te Samsunspor deplasmanında çıkan genç oyuncu, kısa süre içerisinde yetenekleriyle dikkat çekmişti. Ancak uzun zamandır Fenerbahçe forması altında istediği fırsatı yakalayamamıştı.

YENİ ADRESİ BELÇİKA

Belçika temsilcilerinden Beerschot’un Başkanı Selahattin Baki, yaptığı açıklamada Bartuğ Elmaz’ın transfer edileceğini duyurdu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 4 resmi maçta görev alan Bartuğ, sahada 136 dakika süre alırken 1 gol kaydetti.

YENİ TAKIMININ BAŞINDA TANIDIK BİR İSİM

Belçika'nın köklü kulüplerinden Beerschot, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Selahattin Baki, transferi doğruladı. Beerschot'un teknik direktörlüğünü, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt üstleniyor.

(SABAH)