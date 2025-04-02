Bir ülke Arda Güler'i konuşuyor! Real Madrid'e turu getirdi, ülkede kahraman oldu... 'Dünyanın en iyisi'

İspanya Kral Kupası yarı final maçında uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler, 115. dakikada kullandığı kornerle Antonio Rüdiger’in kafa golüne asist yaptı. 4-4 sona eren mücadelede Real Madrid, Real Sociedad’ı saf dışı bırakarak finale adını yazdırdı.

Maçın kahramanlarından biri olan Arda, final yolunu açan asistiyle hem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Rüdiger’den büyük övgü aldı.

"ARDA’NIN BÜYÜLEYİCİ DOKUNUŞU"

Marca’da "Arda’nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği" başlığıyla yer alan haberde, "Arda Güler’in kusursuz ortası, Rüdiger’in altı pas çizgisine süzülmesini ve havada rakiplerini aşarak Real Madrid’e 4-4’lük eşitliği getirmesini sağladı" ifadelerine yer verildi.

RÜDIGER’DEN ARDA’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Real Madrid’e finali getiren golün sahibi Antonio Rüdiger, maç sonrası Arda Güler’e asisti için minnettarlığını dile getirdi.

"DÜNYANIN EN İYİ SOL AYAĞI"

Defensa Central’in haberine göre Rüdiger, genç yıldız için "Dünyanın en iyi sol ayağı, inanılmaz bir pas, kardeşim..." yorumunda bulundu.