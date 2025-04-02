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Bir ülke Arda Güler'i konuşuyor! Real Madrid'e turu getirdi, ülkede kahraman oldu... 'Dünyanın en iyisi'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2025 17:32
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Real Madrid ile Real Sociedad'ın karşılaştığı Kral Kupası yarı final karşılaşmasında Arda Güler, final biletini getiren golün asistini yaparken milli yıldız ülkede adeta kahraman ilan edildi. İşte detaylar...

Bir ülke Arda Güler'i konuşuyor! Real Madrid'e turu getirdi, ülkede kahraman oldu... 'Dünyanın en iyisi'
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya Kral Kupası yarı final maçında uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler, 115. dakikada kullandığı kornerle Antonio Rüdiger’in kafa golüne asist yaptı. 4-4 sona eren mücadelede Real Madrid, Real Sociedad’ı saf dışı bırakarak finale adını yazdırdı.

Maçın kahramanlarından biri olan Arda, final yolunu açan asistiyle hem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Rüdiger’den büyük övgü aldı.

"ARDA’NIN BÜYÜLEYİCİ DOKUNUŞU"

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Marca’da "Arda’nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği" başlığıyla yer alan haberde, "Arda Güler’in kusursuz ortası, Rüdiger’in altı pas çizgisine süzülmesini ve havada rakiplerini aşarak Real Madrid’e 4-4’lük eşitliği getirmesini sağladı" ifadelerine yer verildi.

RÜDIGER’DEN ARDA’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

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Real Madrid’e finali getiren golün sahibi Antonio Rüdiger, maç sonrası Arda Güler’e asisti için minnettarlığını dile getirdi.

"DÜNYANIN EN İYİ SOL AYAĞI"

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Defensa Central’in haberine göre Rüdiger, genç yıldız için "Dünyanın en iyi sol ayağı, inanılmaz bir pas, kardeşim..." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Arda Güler real madrid
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