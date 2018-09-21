MAGAZİN

Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 21:48 | Son Güncelleme

Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı'nın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Bir Umut Yeter'in 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Bir Umut Yeter, ilk bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de başlıyor. İşte Bir Umut Yeter'in genel konusu, oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı...

Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?

Kanal D’nin, MF Yapım imzalı, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer, Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irmak Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Diren Polatoğulları, Cansu Gültekin, Emre Aslan ve konuk oyuncu olarak Alper Saldıran yer aldığı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı, “Bir Umut Yeter”in yeni tanıtımı yayınlandı.

Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.

bir-umut-yeter-afiş

BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?
Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.

Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...

Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.

BİR UMUT YETER DİZİSİ KÜNYE
Yapım: MF Yapım

Yapımcı: Faruk Bayhan

Öykü ve Senaryo: Melis Civelek

Yönetmen: Yusuf Pirhasan

Oyuncular: Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar Hecehan), Hazal Subaşı (Elif Özkan Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irmak Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay (Şevket Özkan), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Aysel), Diren Polatoğulları (Salih), Cansu Gültekin (Serap), Emre Aslan (Umut) ve konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak Hecehan)

PARTNER Sütyen takmayı sevmiyorlar Sütyen takmayı sevmiyorlar
Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın 2. sezon için gün verildi Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Kadın 2. sezon için gün verildi
Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bir umut yeter bir umut yeter fragman Bir Umut Yeter 1. bölüm dizi tolgahan sayışman

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İlginizi Çekebilir

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı: Doruk ile Nisan babalarını arıyorlar! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Kadın 33. yeni bölüm 2. fragmanı: Doruk ile Nisan babalarını arıyorlar! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türk dizilerin konusu olsa ne olurki hepsi aynı terane
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Arka Sokaklar'da Selin veda mı ediyor? Arka Sokaklar 488. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar'da Selin veda mı ediyor? Arka Sokaklar 488. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

İstanbullu Gelin yeni sezona Ülfet damga vurdu! İstanbullu Gelin'de Adem'in arkasındaki güç ortaya çıktı

İstanbullu Gelin yeni sezona Ülfet damga vurdu! İstanbullu Gelin'de Adem'in arkasındaki güç ortaya çıktı

Çukur yeni bölümde Karakuzular ile Koçovalılar'ın büyük savaşı başlıyor!

Çukur yeni bölümde Karakuzular ile Koçovalılar'ın büyük savaşı başlıyor!

Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi Kardeş Çocukları'nda kimler oynayacak?

Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi Kardeş Çocukları'nda kimler oynayacak?

Bir Litre Gözyaşı dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Bir Litre Gözyaşı dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Litre Gözyaşı'nın konusu ve oyuncu kadrosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.