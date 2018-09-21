Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?

Kanal D’nin, MF Yapım imzalı, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer, Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irmak Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Diren Polatoğulları, Cansu Gültekin, Emre Aslan ve konuk oyuncu olarak Alper Saldıran yer aldığı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı, “Bir Umut Yeter”in yeni tanıtımı yayınlandı.

Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.

BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?

Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!