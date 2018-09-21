Bir Umut Yeter 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter dizisi konusu nedir?

Kanal D’nin, MF Yapım imzalı, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer, Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı Mermer, Feyza Civelek, Irmak Örnek, Selahattin Paşalı, Serpil Gül, Yiğit Tuncay, Özlem Başkaya, Burak Çimen, Nihan Büyükağaç, Diren Polatoğulları, Cansu Gültekin, Emre Aslan ve konuk oyuncu olarak Alper Saldıran yer aldığı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı, “Bir Umut Yeter”in yeni tanıtımı yayınlandı.
Derya (Esra Bilgiç Töre) ile Elif (Hazal Subaşı)’nın mucizevi bir tesadüfle keşisen hayatları, beklenmedik olayların ardı ardına yaşanmasına sebep olurken arada masum küçük Umut ve hayata küsen Yılmaz (Tolgahan Sayışman) olacak.
BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?
Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!
Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.
Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...
Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.
BİR UMUT YETER DİZİSİ KÜNYE
Yapım: MF Yapım
Yapımcı: Faruk Bayhan
Öykü ve Senaryo: Melis Civelek
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Oyuncular: Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar Hecehan), Hazal Subaşı (Elif Özkan Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irmak Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay (Şevket Özkan), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Aysel), Diren Polatoğulları (Salih), Cansu Gültekin (Serap), Emre Aslan (Umut) ve konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak Hecehan)
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