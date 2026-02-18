MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı merak edildi! Sevdiğim Sensin ne zaman?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i buluşturan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle ilgi çekti. Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı da ekrana geldi.

Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı merak edildi! Sevdiğim Sensin ne zaman?

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan’ın, köylü bir genç kız olan Dicle’nin hayatını kurtarmak için nikâh masasına oturmasıyla değişen kaderlerini konu alıyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Helin Kandemir’i buluşturan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle izleyiciden ilgi gördü. Reytinglerde 2. sıraya yerleşen dizi perşembe akşamları ekrana geliyor.

Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı merak edildi! Sevdiğim Sensin ne zaman? 1

SEVDİĞİM SENSİN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin ilk bölümünde, Aldur ailesinin veliahtı Erkan’ın, yakın arkadaşını şehit verdiği Gözlütepe’de vicdan borcunu ödemek için askerlik yaptığı sırada deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı köylere devriyeye çıkan Erkan, köylü kızı Dicle ile tanıştı. Yağmacıların saldırısına uğrayan Erkan çatışmada vurulurken, Dicle’nin annesi de yaşamını yitirdi. Sarsıcı sahnede yaralı Erkan’ın hayatını kurtaran Dicle, kendisini feda ederek yağmacılara teslim oldu.

Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı merak edildi! Sevdiğim Sensin ne zaman? 2

SEVDİĞİM SENSİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor. Fragmanda Dicle'nin sahnelerine pek çok olumlu yorum geldi.

Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı merak edildi! Sevdiğim Sensin ne zaman? 3

Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor.

Sevdiğim Sensin Perşembe akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildiBöyle gözaltına alınmış! Ayvalık'tan İstanbul'a getirildi
O soruyu duyunca röportajı yarıda kestiO soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Sevdiğim Sensin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.