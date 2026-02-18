Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı merak edildi! Sevdiğim Sensin ne zaman?

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan’ın, köylü bir genç kız olan Dicle’nin hayatını kurtarmak için nikâh masasına oturmasıyla değişen kaderlerini konu alıyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Helin Kandemir’i buluşturan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle izleyiciden ilgi gördü. Reytinglerde 2. sıraya yerleşen dizi perşembe akşamları ekrana geliyor.

SEVDİĞİM SENSİN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin ilk bölümünde, Aldur ailesinin veliahtı Erkan’ın, yakın arkadaşını şehit verdiği Gözlütepe’de vicdan borcunu ödemek için askerlik yaptığı sırada deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı köylere devriyeye çıkan Erkan, köylü kızı Dicle ile tanıştı. Yağmacıların saldırısına uğrayan Erkan çatışmada vurulurken, Dicle’nin annesi de yaşamını yitirdi. Sarsıcı sahnede yaralı Erkan’ın hayatını kurtaran Dicle, kendisini feda ederek yağmacılara teslim oldu.

SEVDİĞİM SENSİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Sevdiğim Sensin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor. Fragmanda Dicle'nin sahnelerine pek çok olumlu yorum geldi.

Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor.

Sevdiğim Sensin Perşembe akşamı 20.00'de ekrana gelecek.