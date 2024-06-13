SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Bir Voleybol Ülkesi Olarak Mutlaka Bilmemiz Gereken 10 Terim

Bir Voleybol Ülkesi Olarak Mutlaka Bilmemiz Gereken 10 Terim

13.06.2024 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybol ülkesi olarak hepimiz Filenin Sultanları kadar voleybola da hakim olmalıyız. İşte mutlaka bilmemiz gereken voleybol terimleri!

Bir Voleybol Ülkesi Olarak Mutlaka Bilmemiz Gereken 10 Terim

Hep diyoruz biz bir voleybol ülkesiyiz. Filenin Sultanları ve onların eşsiz başarıları ile voleybola olan ilgimiz de her geçen gün artıyor. İşte bu yüzden hepimizin bilmesi gereken o terimleri hazırladık!

1. Smaç

filenin-sultanlari-tayland
Smaç, filenin yakınında yükselip topa sertçe vurma ve rakip sahaya gönderme tekniğidir. Hücumun en etkili silahıdır. Filenin yakınında yükselip topa sertçe vurularak sayı kazanılmaya çalışılır. Smaç vuruşunun tekniği ve taktikleri hakkında bilgi edinmek önemlidir.

2. Manşet

108280

Manşet, topu kolun ön kısmıyla karşılama ve kontrol altına alma tekniğidir. Savunmanın temel taşıdır. Farklı manşet türleri ve doğru manşet alma teknikleri bulunur.

3. Blok

filenin-sultanlari-fivb-milletler-liginde-yarin-taylandla-karsilasacak-npoq

Rakip hücumunu file önünde ellerle durdurma girişimidir. Blok, sayı engellemenin ve savunmanın önemli bir parçasıdır. Farklı blok türleri, blok zamanlaması ve blok taktikleri vardır.

4. Pas

IMG_8386-scaled-1-1024x682

Takım arkadaşına hücum için uygun şekilde topu atma işlemine pas denir. Pasın türü, isabetliliği ve zamanlaması hücumun başarısını doğrudan etkiler. Pasörün rolü ve pas verme teknikleri maçta önemli rol oynar.

5. Plase

2c517425d7af42cf9cf437fca518519b

Topu yumuşak bir şekilde kontrol ederek rakip sahaya gönderme tekniğidir. Plase, hem hücumda hem de savunmada kullanılabilir. Plase vuruşunun tekniği kritiktir.

6. Karşılama

829x469-turkiye-3-0-tayland-mac-sonucu-ozet-filenin-sultanlari-taylanda-sans-tanimadi-1718187528297

Rakip servis veya hücumunu karşılamak için yapılan ilk müdahaledir. Başarılı bir karşılama, sonraki hücum için zemin hazırlar. Karşılamada dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunur.

7. Servis

264883

Voleybolun başlangıcı servistir. Oyuncu, topu rakip sahaya atarak oyunu başlatır. Farklı servis türleri ve kuralları vardır.

8. Pipe Hücumu

filenin-sultanlari-mwaa_cover

Pasör çaprazındaki 4 numaralı bölgeden yapılan hücumdur. Pipe hücumu, hızlı ve etkili bir hücum seçeneğidir. Pipe hücumunun taktikleri ve bloğunun yapılışı hakkında farklı kurallar vardır.

9. Libero

BB1mwk0c.img

Özellikle savunmada görev alan ve arka alanda sınırsız sayıda değişime girebilen oyuncuya libero denir. Libero, savunmada önemli bir rol oynar.

10. Set

16052024215445_3288997_21_54

25 sayıya veya 2 puan farkla ilk ulaşan takım seti kazanır. Maçı 3 set kazanan takım oyunu kazanır. Setlerin puanlaması ve bir maçın nasıl kazanıldığı değişmektedir.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
2024 Voleybol Milletler Ligi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.