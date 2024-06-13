Bir Voleybol Ülkesi Olarak Mutlaka Bilmemiz Gereken 10 Terim

Hep diyoruz biz bir voleybol ülkesiyiz. Filenin Sultanları ve onların eşsiz başarıları ile voleybola olan ilgimiz de her geçen gün artıyor. İşte bu yüzden hepimizin bilmesi gereken o terimleri hazırladık!

1. Smaç



Smaç, filenin yakınında yükselip topa sertçe vurma ve rakip sahaya gönderme tekniğidir. Hücumun en etkili silahıdır. Filenin yakınında yükselip topa sertçe vurularak sayı kazanılmaya çalışılır. Smaç vuruşunun tekniği ve taktikleri hakkında bilgi edinmek önemlidir.

2. Manşet

Manşet, topu kolun ön kısmıyla karşılama ve kontrol altına alma tekniğidir. Savunmanın temel taşıdır. Farklı manşet türleri ve doğru manşet alma teknikleri bulunur.

3. Blok

Rakip hücumunu file önünde ellerle durdurma girişimidir. Blok, sayı engellemenin ve savunmanın önemli bir parçasıdır. Farklı blok türleri, blok zamanlaması ve blok taktikleri vardır.

4. Pas

Takım arkadaşına hücum için uygun şekilde topu atma işlemine pas denir. Pasın türü, isabetliliği ve zamanlaması hücumun başarısını doğrudan etkiler. Pasörün rolü ve pas verme teknikleri maçta önemli rol oynar.

5. Plase

Topu yumuşak bir şekilde kontrol ederek rakip sahaya gönderme tekniğidir. Plase, hem hücumda hem de savunmada kullanılabilir. Plase vuruşunun tekniği kritiktir.

6. Karşılama

Rakip servis veya hücumunu karşılamak için yapılan ilk müdahaledir. Başarılı bir karşılama, sonraki hücum için zemin hazırlar. Karşılamada dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunur.

7. Servis

Voleybolun başlangıcı servistir. Oyuncu, topu rakip sahaya atarak oyunu başlatır. Farklı servis türleri ve kuralları vardır.

8. Pipe Hücumu

Pasör çaprazındaki 4 numaralı bölgeden yapılan hücumdur. Pipe hücumu, hızlı ve etkili bir hücum seçeneğidir. Pipe hücumunun taktikleri ve bloğunun yapılışı hakkında farklı kurallar vardır.

9. Libero

Özellikle savunmada görev alan ve arka alanda sınırsız sayıda değişime girebilen oyuncuya libero denir. Libero, savunmada önemli bir rol oynar.

10. Set

25 sayıya veya 2 puan farkla ilk ulaşan takım seti kazanır. Maçı 3 set kazanan takım oyunu kazanır. Setlerin puanlaması ve bir maçın nasıl kazanıldığı değişmektedir.







