Bir WiFi ağı oluşturmak için en ideal çözüm

4.5G (LTE-A Cat.6) destekli olan M7450, hızlı bir mobil WiFi ağı oluşturuyor. 300Mbps seviyesinde hızlı 4.5G bağlantısı sunabilen ürün, parçalı LTE bandını ‘sanal’ geniş bant ile birleştiriyor ve kesintisiz HD film keyfi, saniyeler içinde büyük dosyaları indirme dahil yüksek hız gerektiren uygulamaları yapmayı sağlıyor. Seçilebilir çift bantlı WiFi sunan M7450, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps hızlara ulaşabiliyor.

Aynı anda çok sayıda cihazın WiFi’a bağlanmasına olanak veren ürün ile kalabalık aileler, geniş seyahat grupları yurtiçi ya da yurtdışı seyahatlerde ortak WiFi ağı oluşturabiliyorlar. Tablet, taşınabilir bilgisayar, mobil telefon gibi toplam 32 farklı cihaz, aynı anda M7450’ye bağlanabiliyor. Üstelik yüksek hızda mobil WiFi sağlıyor. Ayrıca M7540’ye 32GB’a kadar Mikro SD kart takılabiliyor. Bu depolama olanağı sayesinde mobil ağdan fotoğraf, müzik, video dosyaları paylaşılabiliyor.

M7450, içinde yer alan ve şarj edilebilen pili sayesinde yaklaşık 15 saat boyunca hizmet verebiliyor. Bu sayede hareket halindeyken, elektriğe cihazı bağlamanın mümkün olmadığı yerlerde de mobil WiFi ağına bağlanabiliniyor. Daha sonra cihaz elektriğe bağlanıp yeniden şarj edilebiliyor.