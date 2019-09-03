Mynet Trend

Bir WiFi ağı oluşturmak için en ideal çözüm

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 03.09.2019 08:47 | Son Güncelleme

İçine takılan SIM kart ve minik boyutları ile her yere taşınabilen bir WiFi ağı oluşturmayı sağlayan bu ürünler, ailece ya da grup olarak yurtdışına gidildiğinde, yazlıklarda, sabit internet olmayan yerlerde hızlı, güvenli bir WiFi ağı oluşturuyor. TP-Link zengin MiFi ailesinin yeni üyesi M7450’yi yakında satışa sunacağını duyurdu.

Bir WiFi ağı oluşturmak için en ideal çözüm

4.5G (LTE-A Cat.6) destekli olan M7450, hızlı bir mobil WiFi ağı oluşturuyor. 300Mbps seviyesinde hızlı 4.5G bağlantısı sunabilen ürün, parçalı LTE bandını ‘sanal’ geniş bant ile birleştiriyor ve kesintisiz HD film keyfi, saniyeler içinde büyük dosyaları indirme dahil yüksek hız gerektiren uygulamaları yapmayı sağlıyor. Seçilebilir çift bantlı WiFi sunan M7450, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps hızlara ulaşabiliyor.

Aynı anda çok sayıda cihazın WiFi’a bağlanmasına olanak veren ürün ile kalabalık aileler, geniş seyahat grupları yurtiçi ya da yurtdışı seyahatlerde ortak WiFi ağı oluşturabiliyorlar. Tablet, taşınabilir bilgisayar, mobil telefon gibi toplam 32 farklı cihaz, aynı anda M7450’ye bağlanabiliyor. Üstelik yüksek hızda mobil WiFi sağlıyor. Ayrıca M7540’ye 32GB’a kadar Mikro SD kart takılabiliyor. Bu depolama olanağı sayesinde mobil ağdan fotoğraf, müzik, video dosyaları paylaşılabiliyor.

2

M7450, içinde yer alan ve şarj edilebilen pili sayesinde yaklaşık 15 saat boyunca hizmet verebiliyor. Bu sayede hareket halindeyken, elektriğe cihazı bağlamanın mümkün olmadığı yerlerde de mobil WiFi ağına bağlanabiliniyor. Daha sonra cihaz elektriğe bağlanıp yeniden şarj edilebiliyor.

TP-Link’in yeni MiFi cihazı M7450, küçük, şık tasarıma sahip. Bu sayede her yere rahatlıkla taşınabiliyor. Ürün üzerinde yer alan anlaşılması kolay ekran sayesinde bağlantı bilgileri rahatlıkla görülebiliyor. Aylık veri sınırı, pil ömrü, sinyal gücü, WiFi durumu, bağlı cihazlar vb bu ekrandan izlenebiliyor. Ayrıca TP-Link’in MiFi cihazları için özel geliştirdiği ve Android ve iOS destekli olan tpMiFi uygulaması ile de ürün kolayca yönetilebiliyor. Bu uygulama üzerinden M7450’ye bağlanan cihazlara veri limitleri konulabiliyor; hangi cihazın MiFi ağına erişebileceği kontrol edilebiliyor; SMS gönderilebiliyor ve Mikro SD karttan medya dosyaları paylaşılabiliyor.

Windows 10 Build 18362.329 CPU sorunu ile gündemde!

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
Huawei'den dikkat çeken Google kararı! Huawei'den dikkat çeken Google kararı!
İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar!İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wifi TP-Link

En Çok Okunan Trend Haberler

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

2 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

2 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Akli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdi

Akli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple AR seti üzerinde çalışmalara başlamış

Apple AR seti üzerinde çalışmalara başlamış

Thuraya X5 Touch’ın fiyatı görenleri hayrete düşürüyor

Thuraya X5 Touch’ın fiyatı görenleri hayrete düşürüyor

Eylül ayı Nintendo Switch sahipleri için dopdolu geçecek

İşte Eylül'de Switch’e gelecek oyunlar

Huawei Mate 30 'Google’sız gelecek!

Huawei'den dikkat çeken Google kararı!

Eylül ayında 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar!

Huawei, yeni FreeBuds kulaklıklarını paylaştı

Huawei, yeni FreeBuds kulaklıklarını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.