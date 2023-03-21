"Bir yıldan önce yürüyemez" denmişti! Ekibiyle kaza geçiren Sergen Deveci sahalara geri dönüyor!

20 Kasım 2022 tarihinde son oyunlarını sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkan "Baş Belası" adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde bir TIR ile çarpışmıştı. Fizik tedavi sürecini beklenen süreden daha hızlı atlatan oyuncu, 129 gün sonra 29 Mart'ta sahneye geri dönüyor.

HAYATININ İKİNCİ DÖNEMİ

Doktorların kazada ağır yaralı olarak kurtulan Sergen Deveci'nin bir yıldan önce ayağa kalkamayacağını söylemesine rağmen ünlü oyuncu hızla iyileşti. Sergen Deveci, yaklaşık iki ay sonra ilk adımlarını attı. Kazada boynunda ve omurgasında kırıklar oluştuğu için acil ameliyata alınan Sergen Deveci, kısa süre önce hastaneden taburcu olmuştu.

Deveci'nin bu kadar kısa sürede toparlamasını doktorlar 'mucize' olarak yorumlamıştı.

SAHNELERE GERİ DÖNÜYOR

Yaşadıklarını "Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" sözleriyle ifade eden ünlü komedyen, zorlu süreçlerin ardından sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor.

Sergen Deveci 29 Mart'ta, meslek hayatına başladığı BKM Mutfak Açık Mikrofon’da sahneye çıkarak stand – up yapacak.

