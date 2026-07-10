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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi. Sabah yazarı Bülent Cankur'un aktardığı kulis bilgisine göre Başak Dizer beş aylık hamile.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden müjdeli bir haber daha geldi.

Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Başak Dizer Tatlıtuğ'un 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu 1

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyeti de belli oldu. Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu 2

Öte yandan, ilk çocuğunu 45 yaşında dünyaya getiren Başak Dizer Tatlıtuğ'un, 49 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayacağı da öne sürüldü. Çiftten söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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