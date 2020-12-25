Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Uğur Güneş'in yeni adresi Kanunsuz Topraklar

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle geceye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya'nın ölümü dizinin hayranlarını şoke etti.

Yılmaz rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş diziye veda etti.

Uğur Güneş'in diziden ayrılır ayrılmaz yeni bir projeyle anlaştığı ortaya çıktı. Uğur Güneş’in yeni adresi FOX TV oldu. Güneş; Deniz Çakır ve Hülya Avşar ile başrollerini paylaşacağı Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu.

Kanunsuz Topraklar FOX TV ekranlarında 2021 yılında izleyici ile buluşacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

FOX TV’de yayınlanacak olan Gold Film imzası taşıyan senaryosunu Zülküf Yücel’in yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi erkek başrol oyuncusu Uğur Güneş olurken kadın başrol oyuncusu için Deniz Çakır ve Hülya Avşar kesinleşen isimler oldular.



