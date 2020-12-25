Bir Zamanlar Çukurova 78. son bölümde Yılmaz'ın şoke eden ölüm sahnesi! Uğur Güneş'den Bir Zamanlar Çukurova'ya veda mesajı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 78. son bölümü 24 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da aracıyla uçurumdan yuvarlanan Yılmaz'ı yanan araçtan Demir kurtararak hastaneye yetiştirdi. Uzun bir ameliyatın ardından kendine gelen Yılmaz, kendisini kurtaran Demir'le helalleşti. Ancak durumu kritik olan Yılmaz, Züleyha'yla konuştuğu sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü Çukurova'yı yasa boğdu. "BİR SERÜVENİN DAHA SONUNA GELDİM" Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş ise son bölümle veda etti. Sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaşan Uğur Güneş "Evet...Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir. Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır. Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır! DEMİR VE YILMAZ HELALLEŞİYOR! Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!