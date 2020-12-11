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Bir Zamanlar Çukurova 76. son bölüm finali! Züleyha herkesi uyutup Yılmaz'la kaçtı! Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

11.12.2020 01:56 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 76. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın final sahnesine Züleyha'nın kaçış planı damga vurdu. Evde yaptığı gül şerbetinin içine uyku ilacı koyan Züleyha amacına ulaştı. Herkesin uyuduğu sırada çocuğunu da alan Züleyha Yılmaz'la birlikte evden kaçtı. Züleyha ve Yılmaz arabaya binerek Çukurova'dan ayrıldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 76. son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 76. son bölümü 10 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesinde Züleyha ve Yılmaz herkesi atlatarak kaçmayı başardı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 17 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 77. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır! O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!

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SEVDA, DEMİR'E SAHİP ÇIKARKEN KONAĞA DA YERLEŞİYOR!

Demir, Züleyha'ya 'İstediğini yapmakta serbestsin' demiştir ama hala onu sevdiği için çok da üzgündür. Olan biten her şey, eskiden olduğu gibi parlamasına neden olacakken, Sevda onu frenler.

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Sevda, Demir'le yakından ilgilenirken, evin hanımlığına da alışmıştır. Yemek saatinden, yapılacak işlere kadar karar alması onu Saniye ile karşı karşıya getirmeye devam edecektir. Aslında çiftlikte herkes Hünkar'ın yerine geçmeye çalışıp çalışmadığını anlamak için Sevda'yı izlemektedir.

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GAFFUR VE SANİYE GİDİYOR MU?

Saniye, attığı her adımda Sevda'nın karşısına dikilir! Bu durum, Demir ile de gerilmesine neden olacaktır. Demir'in, Hünkar'ın emaneti de olsalar, Sevda'ya karşı hiçbir harekete müsemması yoktur. Çiftlikteki günlerinin sayılı olduğuna iyice inanan Gaffur, Şermin ile de daha sık karşılaştıkça, Almanya'ya gitmeye iyice ikna olacaktır. Onu tek düşündüren bunu Saniye'ye nasıl söyleyeceğidir ama ilk kez hayat onun işini kolaylaştırır!

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FİKRET NEYİN PEŞİNDE?

Evdeki gerginlik bir nebze sona erince, Adana'da kalmaya devam eden Fikret, bir ofis ve bir takım kağıtların peşindedir! Bunlardan henüz haberi olmasa da evden acele ile çıkmasının ardından olanlar yüzünden Yılmaz tekrar Fikret'e şüphe ile yaklaşacaktır.

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ZÜLEYHA VE YILMAZ SAZLIKTA YİNE BİRLİKTE!

Çiftliğe ilk sığındıklarında ve Hünkar'ın nişanlı olan herkesi evlendirdiğini duyunca, kaçak oldukları ortaya çıkmasın diye kardeşiz diyen Züleyha ve Yılmaz, gece sazlıkta buluşur hasret gidermişti. Yaşanan onca olay, geçen onca zamandan sonra, kaçma planlarının yapmak için yine sazlıkta buluşmaya başlayan iki sevgili, bu kez kesin planlarını hazırlayacaktır.

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HÜNKAR GİDELİ 40 GÜN OLDU! FEKELİ SEVDASINI GÖZÜNÜN ÖNÜNE GETİRDİ!

Bir yandan Fekeli bir yandan Demir, Hünkar'ın katilini bulmak için bir yol ararken, her şeyi bilen Gaffur derdini nerelere söyleyeceğini şaşırır. Bu arada zaman geçmiştir ve 40 mevlidi okunacaktır. Fekeli, 40 yıllık sevdasını gözünün önünden ayırmamaya karar vermiştir. Çiftlikte ise mevlit hazırlıklarında yine gerginlik hakim olacaktır. Sevda'nın organizasyona dahil olması, tüm çalışanları rahatsız edecektir! Tüm Çukurova, Hünkar'a dualarıyla veda ederken, gecenin sonunda yaşanacakları kimse bilmemektedir! Adeta Hünkar giderken, onunla birlikte değişen kaderleri de götürmektedir.

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