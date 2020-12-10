Çukur 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Genco Özak, Kulkan Erdenet rolüyle Çukur dizisine katıldı

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 14 Aralık Pazartesi akşamı 107. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu.

Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlunu canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan’ın Koçovalılar’la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor.

Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday’ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalı ailesinden intikam almak isteyen Çağatay, Selim'i bıçakladı. Çağatay'ın ele geçirdiği tapularla birlikte kanlar içinde mahalleye geri dönen Selim, son nefesini Çukur'da verdi.

Selim'in ölüm haberi Koçovalı evine adeta ateş düşürürken, babasının ölümüyle yıkılan Akın, gözü dönmüş bir şekilde Erdenetler'e saldırmak için harekete geçti. Yamaç ise Çağatay'ın, Selim'i öldürmesinin ardından Erdenetler'e karşı intikam savaşını açtı.