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Çukur 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Genco Özak, Kulkan Erdenet rolüyle Çukur dizisine katıldı

10.12.2020 22:24 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 107. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'a yeni bölümde Kulkan Erdenet rolüyle genç oyuncu Genco Özak da katılıyor. Kulkan Erdenet gelişi "Erdenet ailesinde dengeler nasıl değişecek?" sorusunu akıllara getirirken, Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki savaşın gidişatı da merak ediliyor. Akın'ın harekete geçmek için Yamaç'la konuştuğu tanıtımda ikilinin neler yapacağı heyecanla bekleniyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 14 Aralık Pazartesi akşamı 107. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu.

Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlunu canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan’ın Koçovalılar’la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor.

Genco Özak (2)

Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday’ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.
Genco Özak (1)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 106. son bölümde Selim Koçovalı'nın duygulandıran ölüm sahnesi! Öner Erkan Çukur'a böyle veda etti!Çukur 106. son bölümde Selim Koçovalı'nın duygulandıran ölüm sahnesi! Öner Erkan Çukur'a böyle veda etti!

Koçovalı ailesinden intikam almak isteyen Çağatay, Selim'i bıçakladı. Çağatay'ın ele geçirdiği tapularla birlikte kanlar içinde mahalleye geri dönen Selim, son nefesini Çukur'da verdi.

Çukur (1)

Selim'in ölüm haberi Koçovalı evine adeta ateş düşürürken, babasının ölümüyle yıkılan Akın, gözü dönmüş bir şekilde Erdenetler'e saldırmak için harekete geçti. Yamaç ise Çağatay'ın, Selim'i öldürmesinin ardından Erdenetler'e karşı intikam savaşını açtı.

Çukur (3)

Yamaç'ı, Cengiz'e karşı uyarmak için gelen Efsun, Selim'in öldüğünü öğrenirken Yamaç, Efsun'a "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyerek açıkça Cengiz ve Çağatay'a mesajını iletmesini söyledi. Eski Yamaç Koçovalı'nın resmen geri döndüğü bölümde intikam için gözünü karartan Yamaç, Çukur'u da bir araya topladı.

Çukur (5)

Yamaç'ın elindeki kozu olan altınları Ogeday'ın bulmasıyla rahatlayan Cengiz'e ise asıl büyük darbe finalde yine Yamaç'tan geldi. Erdenetler'e ait bütün fabrikaları havaya uçuran Yamaç, gücünü bir kez daha gösterdi.

Çukur (6)
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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