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Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

03.11.2020 21:20 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ Perşembe gecelerinin zirvesinde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Üçüncü sezonunda atv ekranında suların hiç durulmadığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta bir veda var.

Hünkar’ın Behice’yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar’ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar.
Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur.
Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.

GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!

Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa’yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.

BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!

Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice’nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki “Bu çocuğun babası kim?” sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar’ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice’ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda’nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar’ın konuya dahil olduğunu öğrenir.

Demir’in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.

ÇUKUROVA’DA HERKES BİRAZ YETİM KALDI!

Acı haber, Demir’i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, ‘annelik duygusunda’ buluşup birleştiği ‘annesi’ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir.

FEKELİ’NİN VE HAMİNNE’NİN GÖZYAŞLARI...

Haminne’nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli’nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova’ya yayılır.

Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar’ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir!

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