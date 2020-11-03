Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hünkar’ın Behice’yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar’ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar.

Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur.

Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.

GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!

Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa’yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.

BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!

Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice’nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki “Bu çocuğun babası kim?” sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar’ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice’ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda’nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar’ın konuya dahil olduğunu öğrenir.