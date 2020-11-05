Bir Zamanlar Çukurova'da kriz! Uğur Güneş diziye veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukurova seti kaynamaya devam ediyor. ATV'nin çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da ikinci başrol krizi yaşanıyor. Vahide Perçin'in ayrıldığı diziden önümüzdeki bölümlerde bir kişi daha veda etmeye hazırlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan ayrılıklar seyirciyi isyan ettiriyor. Medya gündeminden düşmeyen dizi, oyuncuların diziyi bırakmasıyla yine gündeme geldi! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin (Hünkar Yaman) öldürülmüş ve dizinin oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

İddialara göre, bu hafta 71. bölümü yayınlanacak olan diziden 7 bölüm sonra bir oyuncunun daha ayrılacağı hatta kendi isteğiyle rolüne son verileceği ifade ediliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AŞK ÜÇGENİ YÜZÜNDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş’ın tv100'deki haberinde yer alan bilgiye göre, Kerem Alışık ile anlaşamayan Uğur Güneş’in diziden ayrılmak istediği ve 77. bölümde çıkacağı ifade ediliyor.

Dizide kilit bir karakteri olan Yılmaz’ı oynayan Uğur Güneş’in diziden ayrılacağı iddiası herkesi şaşkına çevirirken, sözleşmesi biten Güneş’in uzun süredir eski sevgilisi Hilal Altınbilek yüzünden Kerem Alışık’la yaşadığı husumetten dolayı projeden ayrılmak istediği şeklinde bir iddia dillendirilmekte.