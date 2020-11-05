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Bir Zamanlar Çukurova'da kriz! Uğur Güneş diziye veda mı ediyor?

05.11.2020 09:39 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova'da kriz! Uğur Güneş diziye veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukurova cephesinde sular durulmuyor. Gelen iddialara göre Vahide Perçin’in ayrılığı sonrası iyeni bir kriz patlak verdi! Bir Zamanlar Çukurova’ya önümüzdeki bölümlerde Uğur Güneş’in diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova seti kaynamaya devam ediyor. ATV'nin çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da ikinci başrol krizi yaşanıyor. Vahide Perçin'in ayrıldığı diziden önümüzdeki bölümlerde bir kişi daha veda etmeye hazırlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan ayrılıklar seyirciyi isyan ettiriyor. Medya gündeminden düşmeyen dizi, oyuncuların diziyi bırakmasıyla yine gündeme geldi! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin (Hünkar Yaman) öldürülmüş ve dizinin oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

İddialara göre, bu hafta 71. bölümü yayınlanacak olan diziden 7 bölüm sonra bir oyuncunun daha ayrılacağı hatta kendi isteğiyle rolüne son verileceği ifade ediliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AŞK ÜÇGENİ YÜZÜNDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş’ın tv100'deki haberinde yer alan bilgiye göre, Kerem Alışık ile anlaşamayan Uğur Güneş’in diziden ayrılmak istediği ve 77. bölümde çıkacağı ifade ediliyor.

Dizide kilit bir karakteri olan Yılmaz’ı oynayan Uğur Güneş’in diziden ayrılacağı iddiası herkesi şaşkına çevirirken, sözleşmesi biten Güneş’in uzun süredir eski sevgilisi Hilal Altınbilek yüzünden Kerem Alışık’la yaşadığı husumetten dolayı projeden ayrılmak istediği şeklinde bir iddia dillendirilmekte.

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UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş’in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinledi.

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor.

31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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