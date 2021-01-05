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Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde! Paylaşımı olay oldu

05.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin oyuncu kadrosu belirlenmeye başlandı. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş'in fragmanı paylaşması olay oldu.

Terör örgütü PKK’nın teröristleri tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri Trabzon’un Maçka ilçesinde başladı.

Filmin yapımcılarından Mustafa Uslu, Eren Bülbül’ü canlandırması için Karadeniz bölgesinden çocuk oyuncularla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Filmde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i Uğur Güneş, Eren Bülbül’ün annesini ise Gülçin Kültür Şahin canlandıracak.

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş filmin fragmanını paylaştı. Güneş paylaşımına "İyi ki doğdun Eren" yazdı. Güneş'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yasak olmasına rağmen çatışma bölgesine sivil birini götüren hemde çocuk götüren ve nasıl öldürürlür filmi yapıyorlar.
Yakışır????????????????

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