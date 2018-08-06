Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir?

1970'leri anlatacak, dev prodüksiyonlu dönem dizisi ATV'de seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan ve son dönemin rating rekortmeni dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

DEV PLATODA 1970 YILI ADANA'SI İNŞA EDİLDİ!

İnşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!