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Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2018 00:48 | Son Güncelleme

ATV'de yeni sezonda ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ilk fragman yayınlandı. 1970'leri anlatacak, dev prodüksiyonlu dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur rol alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ilk fragman yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir?

1970'leri anlatacak, dev prodüksiyonlu dönem dizisi ATV'de seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan ve son dönemin rating rekortmeni dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

DEV PLATODA 1970 YILI ADANA'SI İNŞA EDİLDİ!
İnşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzur süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber oturuyor.

AFİŞİ İZLEYİCİLER SEÇİYOR!
Bir Zamanlar Çukurova'nın afişini izleyici seçiyor! Dizi için hazırlanan 6 afiş, Atv'nin Instagram sayfasında görücüye çıktı. Heyecan yaratan afişler arasından en beğenileni Günaydın gazetesinde yayınlanacak.

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