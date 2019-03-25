Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna, ünlü oyuncu Mihriban Er katıldı. Er, 28 Mart perşembe akşamki bölümde Sevil karakteriyle izleyicilerle buluşacak.
Mihriban Er, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Seviyor Sevmiyor, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Keşanlı Ali Destanı gibi dizilerin yanısıra Umudun Kıyısında, Bir Nefes Yeter, Kanlı Postal isimli sinema filmlerinde rol almıştı.
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