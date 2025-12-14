Jasmine dizisi hangi platformda yayınlanıyor, nereden izlenir? Jasmine konusu ne?

Tüm gözler, yayın hayatına hızlı bir giriş yapan ve konusuyla izleyiciyi şimdiden diken üstünde bırakan "Jasmine" dizisinin üzerinde. Peki, Jasmine 1. bölüm nerede izlenebilir ve tam olarak ne anlatıyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

JASMİNE HANGİ PLATFORMDA?

"Jasmine" dizisi,HBO Max'in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Diziyi izleyebilmek için bir HBO Max aboneliği satın almanız gerekmektedir.

Dizinin ilk bölümü 12 Aralık 2025 tarihinde izleyiciyle buluştu.

JASMİNE KONUSU NE?

"Jasmine", ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadın olan Yasemin'in (Asena Keskinci) hikayesini merkezine alıyor. Ancak hikayeyi sarsıcı kılan, Yasemin'in hayattaki tek dayanağı olan üvey kardeşi Tufan'ın (Burak Can Aras) ona karşı duyduğu saplantılı sevgidir.

Yasemin, umutla organ nakil listesine girebilmek için mücadele ederken, bu süreç onu ve Tufan'ı karanlık bağlantıların ve kirli yolların içine sürükler. Ahlaki sınırların zorlandığı ve giderek belirsizleştiği bu zorlu mücadele, iki kardeşi de geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona doğru hızla yaklaştırır.

JASMİNE OYUNCULARI

Asena Keskinci (Yasemin) ve Burak Can Aras (Tufan) başrolde yer alıyor.