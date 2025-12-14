Burak Özçivit inşaat şirketiyle anlaştı! Reklam kazancı: 45 milyon TL

Başrolünü oynadığı ‘Kuruluş: Osman’ dizisinde yeni sezonda bölüm başına 4 milyon lira istediği için yapım şirketiyle anlaşamayan ve diziden ayrılan Burak Özçivit kazancıyla yine gündeme geldi. Serveti 1milyarı aşan oyuncu yine adından söz ettirdi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; İstanbul'un En Güzel Kızı oyununda yer alacak olan Özçivit oyunun ana sponsoru inşaat firmasıyla anlaştı. Burak Özçivit firmanın reklamlarında oynayarak tam 45 milyon TL kazanacak.

BİLET FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Burak Özçivit’in 19 Aralık’ta Ankara Şura Sahnesi’nde prömiyer yapacak ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’ oyununun ilk etapta beş ülkede ve 16 şehirdeki gösterisinin biletleri eş zamanlı olarak satışa çıktı.

Özçivit’in bilet fiyatlarında şehirlere göre farklılıklar var. Kimi şehirde en ucuz bilet 1.000 TL’den, bazılarında ise 1.300 TL’den başlayıp 2.400 ile 2.500 lira arasında değişiyor.