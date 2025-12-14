MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burak Özçivit inşaat şirketiyle anlaştı! Reklam kazancı: 45 milyon TL

Kuruluş: Osman’dan ayrılığıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez kazancıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun yeni projesinde reklam anlaşmasından 45 milyon TL kazanması gündem oldu.

Burak Özçivit inşaat şirketiyle anlaştı! Reklam kazancı: 45 milyon TL

Başrolünü oynadığı ‘Kuruluş: Osman’ dizisinde yeni sezonda bölüm başına 4 milyon lira istediği için yapım şirketiyle anlaşamayan ve diziden ayrılan Burak Özçivit kazancıyla yine gündeme geldi. Serveti 1milyarı aşan oyuncu yine adından söz ettirdi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; İstanbul'un En Güzel Kızı oyununda yer alacak olan Özçivit oyunun ana sponsoru inşaat firmasıyla anlaştı. Burak Özçivit firmanın reklamlarında oynayarak tam 45 milyon TL kazanacak.

Burak Özçivit inşaat şirketiyle anlaştı! Reklam kazancı: 45 milyon TL 1

BİLET FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Burak Özçivit’in 19 Aralık’ta Ankara Şura Sahnesi’nde prömiyer yapacak ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’ oyununun ilk etapta beş ülkede ve 16 şehirdeki gösterisinin biletleri eş zamanlı olarak satışa çıktı.

Burak Özçivit inşaat şirketiyle anlaştı! Reklam kazancı: 45 milyon TL 2

Özçivit’in bilet fiyatlarında şehirlere göre farklılıklar var. Kimi şehirde en ucuz bilet 1.000 TL’den, bazılarında ise 1.300 TL’den başlayıp 2.400 ile 2.500 lira arasında değişiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemdeJasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde
Kuruluş Orhan'dan reyting hamlesi! Güzel oyuncu kadrodaKuruluş Orhan'dan reyting hamlesi! Güzel oyuncu kadroda

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.