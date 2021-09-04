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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek, yeni sevgilisi Metin Hara ile el ele görüntülendi

04.09.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, bir dönem Adriana Lima’yla birlikte olan Metin Hara ile aşk yaşamaya başladı. Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti objektiflere yakalandı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek, yeni sevgilisi Metin Hara ile el ele görüntülendi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde dizinin 4. sezon çekimleri için Adana’ya gitmişti. Güzel oyuncu, yeni sevgilisi ile İstanbul’da kameralara yakalandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON BAŞLIYOR

Hanımağa olarak hikayede izleyeceğimiz Züleyha karakteri için çok fazla önde olacağı yeni dönem başlıyor. Dizinin ikinci sezonu 103. bölüm ile birlikte 9 Eylül Perşembe günü başlayacak. İbrahim Çelikkol’un da katıldığı dizinin sürükleyici ismi ise Hilal Altınbilek olarak görünüyor.

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HİLAL ALTINBİLEK İLE METİN HARA EL ELE

Dördüncü sezon için önceki hafta çekimlere Adana’da başlayan dizi ekibi yoğun bir tempoda çalışıyor. Bu tempodan fırsat bulan Hilal Altınbilek ise İstanbul’da görüntülendi. Oyuncunun diziden izin alıp İstanbul’a gelmesinin altında ise yeni aşkı yazar Metin Hara olduğu ortaya çıktı.

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İki ünlü isim balıkçıdan çıkarken görüntülendi ve aşkları da böylelikle kanıtlanmış oldu. Hilal Altınbilek ilk kez yeni aşkı ile birlikte görüntü vermiş oldu. Oyuncu açıklama yapmadı ama çiftin mutluluğu her hallerinden belli oluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek Metin Hara
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ula adam yazar falan ama görütüyor ful :)
zevksiz

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