Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezondan ilk fragman görücüye çıktı. Fragmana, Hilal Altınbilek’in canlandırdığı Züleyha karakterinin sözleri damgasını vururken, diziye yeni transfer olan İbrahim Çelikkol ise çok kısa bir an görünüyor.

Çarpıcı bir sezon finaliyle üçüncü sezonu kapatan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, izleyiciler dizinin yaşanan vedalardan sonra nasıl ilerleyeceğini heyecanla merak ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. sezon 1. bölüm fragmanı ise şimdiden izleyicileri heyecanlandırdı. 103. bölümle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanına "Ne oldum değil, ne olacağım demeliymiş meğer hep insan..." sözleri damga vurdu.

İBRAHİM ÇELİKKOL FIRTINASI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dördüncü sezonuna İbrahim Çelikkol’un damga vurması bekleniyor. Başarılı oyuncu dizide, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak. İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir iş adamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikâyenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.



