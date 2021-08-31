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Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi belli oldu

31.08.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezondan ilk fragman yayınlandı. Geçtiğimiz sezon yaprak dökümü yaşayan iddialı diziden 3 başrol oyuncusu yapıma veda etmişti. Bir Zamanlar Çukurova’da Hilal Altınbilek’e bu sezon İbrahim Çelikkol eşlik edecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 9 Eylül akşamında izleyicileriyle buluşacak.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezondan ilk fragman görücüye çıktı. Fragmana, Hilal Altınbilek’in canlandırdığı Züleyha karakterinin sözleri damgasını vururken, diziye yeni transfer olan İbrahim Çelikkol ise çok kısa bir an görünüyor.

Çarpıcı bir sezon finaliyle üçüncü sezonu kapatan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, izleyiciler dizinin yaşanan vedalardan sonra nasıl ilerleyeceğini heyecanla merak ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. sezon 1. bölüm fragmanı ise şimdiden izleyicileri heyecanlandırdı. 103. bölümle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanına "Ne oldum değil, ne olacağım demeliymiş meğer hep insan..." sözleri damga vurdu.

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İBRAHİM ÇELİKKOL FIRTINASI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dördüncü sezonuna İbrahim Çelikkol’un damga vurması bekleniyor. Başarılı oyuncu dizide, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak. İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir iş adamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikâyenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan İbrahim Çelikkol'dan ilk karelerBir Zamanlar Çukurova'ya katılan İbrahim Çelikkol'dan ilk kareler


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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek İbrahim Çelikkol
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