Bir Zamanlar Çukurova ekrandaydı... 5 Kasım 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

5 Kasım Perşembe akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; MasterChef Türkiye, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova kıyasıya yarıştı. 5 Kasım 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi seyirciyle buluştu.
Dün Show TV'de akşam kuşağında, yeni dizi "Alev Alev" yayınlandı.
Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında yabancı sinema "Galaksinin Koruyucuları 2" yayınlandı.
Star Tv'nin akşam kuşağında "Ana Haber Bülteni" sonrasında yabancı sinema "Başlat" filmi izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Mucize Doktor" ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, "Kalk Gidelim" dizisi izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra "MasterChef Türkiye" yarışması ekranlara geldi.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 5 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre henüz açıklanmadı. 5 Kasım total reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
29 Ekim Perşembe akşamı reytingler şöyle sıralanmıştı;
ATV'de akşam kuşağında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi total reyting sonuçlarına göre ilk sıraya yerleşti.
Fox TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor ise ikinci sıradan yerini aldı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özet bölümü en çok izlenenler listesine üçüncü sıradan girdi.
Fox TV'de yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni dördüncü sırada yerini aldı.
29 Ekim total reyting sıralamasında beşinci sırayı ATV Ana Haber aldı.
Yukarıda paylaşılan rakamlar 29 Ekim total reyting sıralamasına göre paylaşılmıştır. AB'de ise 1.sırada Masterchef Türkiye, 2.sırada Mucize Doktor, 3.sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.
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