MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TV yayın akışı 6 Kasım 2020 Cuma ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

TV yayın akışı 6 Kasım 2020 Cuma ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

06.11.2020 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 6 Kasım 2020 Cuma ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

6 Kasım Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Kasım Cuma akşamı Ramo, Hercai, Arka Sokaklar, Çocukluk, Babil, Kırmızı Oda ve Payitahat Abdülhamid dizileri kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 6 Kasım TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Kasım Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Kasım Cuma kanalların yayın akışında neler var? 6 Kasım Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Kasım Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Kasım Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 KASIM CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
23:45 Alev Alev
02:15 Çukur
04:45 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai (Yeni Bölüm)
00:20 Maria İle Mustafa
03:20 Kırgın Çiçekler
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Hekimoğlu
03:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
05:00 Gelinim Mutfakta

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dostumun Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk (Yeni Bölüm)
23:45 Sen Çal Kapımı
02:30 Yasak Elma
05:00 Temizlik Benim İşim
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:45 Star Haber
20:00 Babil (Yeni Bölüm)
00:15 Güneşin Kapıları (Yabancı Sinema)
02:00 Güneşin Kapıları (Yabancı Sinema)
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:40 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakn İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
13:30 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çit İle Gündem Ötesi
01:30 Payitaht Abdülhamid
04:10 Seksenler
05:10 Acemi Anneler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Yılmaz Erdoğan'dan sürpriz program!Yılmaz Erdoğan'dan sürpriz program!
Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı

ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı

Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

Joe Biden'dan yeni açıklama

Joe Biden'dan yeni açıklama

CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'

CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'

Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor

Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Diğer Haberler

Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya'dan Saadet Özsırkıntı yorumu

Serenay'dan ilk yorum! 'Kendisini...'

Çevirmeye takılan Sinan Akçıl'ın anlamsız paniği

Çevirmeye takılan Sinan Akçıl'ın anlamsız paniği

Bir Zamanlar Çukurova ekrandaydı... 5 Kasım 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Dizilerde kıyasıya reyting mücadelesi!

Yılmaz Erdoğan'dan TRT 2'de sürpriz program! Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak?

Yılmaz Erdoğan'dan sürpriz program!

Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti! Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güldür Güldür Show için flaş karar!

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te elemeye kalan isim belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.