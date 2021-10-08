Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Kerem Alışık neden ayrıldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi zaman zaman ayrılıklarla gündeme geliyor. ATV'nin sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'ya 7 Ekim akşamında Kerem Alışık veda etti. Söz konusu dizide "Demir" rolüne hayat veren başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın ardından Kerem Alışık'ın da diziden ayrılacağı belirtilmişti.

KEREM ALIŞIK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN NEDEN AYRILDI?

Feleki rolünü canlandıran Kerem Alışık'ın, Bir Zamanlar Çukurova'nın 106 ya da 107. bölümde diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Oyuncu, dizinin son çekimlerini de tamamladı ve Adana'dan İstanbul'a döndü. Ayrılığı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alışık şu ifadeleri kullandı: ''Ah be Çolpan Yıldızı, bu garip Fekeli'den mavisini ve rahmetini esirgemeyen tek şey senin kanat çırptığın gökyüzü oldu, biliyor musun? Fekeli'nin yüreği hep kanat açtı ama kavuşamadıktan sonra kanatlar bir şey bir işe yaramaz ki? Ne yapalım Çolpan Yıldızı… Biz sevmekle yükümlüyüz, her iki dünyada da kavuşmayı ancak Allah bilir… Akşam görüşmek üzere…"

Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisine şu sözlerle veda etti:

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan..

Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor..

Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum..

Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..

Gelişim de,gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslekdaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum ..

Ve tabii sıcak Adana'nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize,ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum ....

Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır..

Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun...

Hep sevgiyle..

Ve hep uhuletle suhuletle .."

