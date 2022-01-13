Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Faruk Teber, senaristliğini Yıldız Tunç'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 4 sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor. Dizinin, 13 Ocak Perşembe günü yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta, yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinden, art arda koronavirüs haberleri gelmeye başladı. Dizinin oyuncularından İbrahim Çelikkol ve Erkan Pektaş'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ayrıca, dizinin yönetmenlerinden Murat Saraçoğlu'nun da temaslı olarak karantinada olduğu belirtildi. Bu akşam, Bir Zamanlar Çukurova yerine Aman Reis Duymasın filmi ekranlarda yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın, 20 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

13 OCAK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın

22:00 Çakallarla Dans 5



