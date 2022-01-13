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Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

13.01.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Bülent Polat gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin, 13 Ocak Perşmbe günü yayın akışında yer almaması, ''Bir Zamanlar Çukurova neden yok?'' ve ''Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?'' sorularını akıllara getirdi.

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Faruk Teber, senaristliğini Yıldız Tunç'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 4 sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor. Dizinin, 13 Ocak Perşembe günü yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta, yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinden, art arda koronavirüs haberleri gelmeye başladı. Dizinin oyuncularından İbrahim Çelikkol ve Erkan Pektaş'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ayrıca, dizinin yönetmenlerinden Murat Saraçoğlu'nun da temaslı olarak karantinada olduğu belirtildi. Bu akşam, Bir Zamanlar Çukurova yerine Aman Reis Duymasın filmi ekranlarda yer alacak.

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın, 20 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

13 OCAK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın
22:00 Çakallarla Dans 5


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek İbrahim Çelikkol
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