Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Faruk Teber, senaristliğini Yıldız Tunç'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 4 sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor. Dizinin, 13 Ocak Perşembe günü yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz hafta, yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinden, art arda koronavirüs haberleri gelmeye başladı. Dizinin oyuncularından İbrahim Çelikkol ve Erkan Pektaş'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ayrıca, dizinin yönetmenlerinden Murat Saraçoğlu'nun da temaslı olarak karantinada olduğu belirtildi. Bu akşam, Bir Zamanlar Çukurova yerine Aman Reis Duymasın filmi ekranlarda yer alacak.
Bir Zamanlar Çukurova'nın, 20 Ocak Perşembe akşamı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın
22:00 Çakallarla Dans 5
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