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Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?

06.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın, 6 Ocak Perşembe günü yayın akışında yer almaması, ''Bir Zamanlar Çukurova neden yok?'' ve ''Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?'' sorusunu gündeme getirdi.

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Faruk Teber ve Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle her perşembe akşamı, izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen dizinin 6 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında yer almaması, seyircide merak uyandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte yanıtı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere ara vermişti. Öte yandan dizinin başrol oyuncuları Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, dizinin yeni bölümüyle ilgili endişeleri arttırıyor.

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?

6 OCAK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çin Seddi
22:20 El Royal’de Zor Zamanlar


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Furkan Palalı Hilal Altınbilek İbrahim Çelikkol
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