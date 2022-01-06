Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Faruk Teber ve Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle her perşembe akşamı, izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen dizinin 6 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında yer almaması, seyircide merak uyandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte yanıtı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere ara vermişti. Öte yandan dizinin başrol oyuncuları Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, dizinin yeni bölümüyle ilgili endişeleri arttırıyor.

6 OCAK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çin Seddi

22:20 El Royal’de Zor Zamanlar



