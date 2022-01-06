Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Faruk Teber ve Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle her perşembe akşamı, izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen dizinin 6 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında yer almaması, seyircide merak uyandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte yanıtı...
Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere ara vermişti. Öte yandan dizinin başrol oyuncuları Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, dizinin yeni bölümüyle ilgili endişeleri arttırıyor.
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