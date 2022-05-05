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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

05.05.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı uzun soluklu Bir Zamanlar Çukurova dizisi tam gaz devam ediyor. Dizide Fadik rolüne hayat veren Polen Emre, Instagram pozlarıyla tozu dumana katıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

2018'de başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranların uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Konusuyla seyircileri ekran başına kilitleyen bu dizide, Polen Emre'nin oyunculuğu dikkat çekti. 31 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla gündeme geldi.

POLEN EMRE POZLARIYLA YAKTI GEÇTİ

1991 Adana doğumlu 31 yaşındaki oyuncu Polen Emre İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

Tiyatro tecrübesi bulunan Polen Emre, sahnelerde yerini aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

Kamera önü deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik rolüyle yaşayan Polen Emre, Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

110 bin takipçisi bulunan Polen Emre'nin cesur pozları dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

İşte Polen Emre'nin bazı Instagram paylaşımları...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hilal Altınbilek
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