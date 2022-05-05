Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'ini bir de Instagram'da görün! Polen Emre göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti

2018'de başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranların uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Konusuyla seyircileri ekran başına kilitleyen bu dizide, Polen Emre'nin oyunculuğu dikkat çekti. 31 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla gündeme geldi.
1991 Adana doğumlu 31 yaşındaki oyuncu Polen Emre İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.
Tiyatro tecrübesi bulunan Polen Emre, sahnelerde yerini aldı.
Kamera önü deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik rolüyle yaşayan Polen Emre, Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi.
110 bin takipçisi bulunan Polen Emre'nin cesur pozları dikkat çekti.
İşte Polen Emre'nin bazı Instagram paylaşımları...
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