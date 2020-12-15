Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova’nın zor anları! Demet Akalın paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova 3 sezondur ekranlara gelmeye devam ediyor. Birkaç haftadır adeta yaprak dökümü yaşanan dizide Müjgan herkesi korkutacak bir hamle yaptı. Oğlu Kerem Ali’den ayrılmaya dayanamayan Müjgan, Züleyha’nın iyiliğine adeta kötülükle karşılık verdi. Kucağında oğluyla dereye düşen Müjgan öldü mü merak edildi.

Müjgan'a hayat veren Melike İpek Yalova’nın o zor sahneleri gündeme bomba gibi düştü.

Demet Akalın, severek izlediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Melike İpek Yalova’nın bir sahnesinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Akalın, o görüntüleri; “HELAL OLSUN! Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorlar. Aldıkları reytingi sonuna kadar eden bir ekip" notuyla paylaştı.

