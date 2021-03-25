Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye'si Selin Yeninci geri döndü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, koronavirüse yakalanan oyuncular kervanına katılmıştı. Dizi setlerinde her ne kadar önlem alınsa da maalesef virüsün bulaşmasını engelleyemiyor.

SELİN YENİNCİ SETE GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftalarda da Selin Yeninci korona olmuş ve karantinaya alınmıştı. Oyuncunun durumunun ağırlaşması ile birlikte hastaneye kaldırılması da hayranlarını, sevenlerini endişelendirmişti.

Tedavi ve karantina süreci sona eren Selin Yeninci, virüsü yendi ve sete geri döndü. Bir süredir sosyal medyadan çok fazla paylaşım da yapamayan oyuncu, son olarak aşağıdaki paylaşımıyla hayranlarının da halini sorarak “Özledim sizi” mesajını düştü.

