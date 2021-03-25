MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye'si Selin Yeninci geri döndü

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye'si Selin Yeninci geri döndü

25.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, Saniye karakteriyle harikalar yaratıyor. Son olarak koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, iyileştiğinin haberini Instagram hesabından verdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye'si Selin Yeninci geri döndü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, koronavirüse yakalanan oyuncular kervanına katılmıştı. Dizi setlerinde her ne kadar önlem alınsa da maalesef virüsün bulaşmasını engelleyemiyor.

SELİN YENİNCİ SETE GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftalarda da Selin Yeninci korona olmuş ve karantinaya alınmıştı. Oyuncunun durumunun ağırlaşması ile birlikte hastaneye kaldırılması da hayranlarını, sevenlerini endişelendirmişti.

selinyeninci

Tedavi ve karantina süreci sona eren Selin Yeninci, virüsü yendi ve sete geri döndü. Bir süredir sosyal medyadan çok fazla paylaşım da yapamayan oyuncu, son olarak aşağıdaki paylaşımıyla hayranlarının da halini sorarak “Özledim sizi” mesajını düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Sadakatsiz'deki tokat sahnesi olay oldu!Sadakatsiz'deki tokat sahnesi olay oldu!
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Sadakatsiz 23. son bölüme Asya'nın Derin'e tokat attığı sahne damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'deki tokat sahnesi olay oldu!

Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet'te İlker Ilgaz'dan şoke eden Ela itirafı: Hamile olduğunu bile bile ona saldırdım!

Masumiyet'te şoke eden şiddet itirafı!

Kuruluş Osman 51. son bölümde Abdurrahman Gazi öldürüldü! Celal Al Kuruluş Osman'a veda etti!

Kuruluş Osman'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Sadakatsiz 23. son bölüm final sahnesinde Asya ve Volkan'a Derin şoku! Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin öldü mü?

Sadakatsiz'de Derin şoku! Şaşırtan final sahnesi

Ramo 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo çalınan paraların peşinde!

Ramo çalınan paraların peşinde!

Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin fragmanı yayınlandı | Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.