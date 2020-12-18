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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci olay oldu! Adana şivesine beğeni yağdı

18.12.2020 10:47 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci olay oldu! Adana şivesine beğeni yağdı

Bir Zamanlar Çukurova son bölüme Saniye karakteriyle dikkat çeken Selin Yeninci damga vurdu. Genç oyuncuya hayranlarından yorum yağdı. Saniye karakterinin Adana şivesi çok beğenildi.

Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm olay oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın final sahnesine Yılmaz'ın kazası damga vurdu. Demir ve Züleyha arabayla giderken arkadan gelen Yılmaz hızla önlerine geçti. Ancak Yılmaz'ın aracı aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıktı ve uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Peki Yılmaz öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölüm final sahnesinde korkunç kaza! Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölüm final sahnesinde korkunç kaza! Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Bu soru araştırılırken dizide Saniye karakteriyle dikkat çeken Selin Yeninci de gündeme geldi. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Yeninci'nin Adana şivesi ve oyunculuğu beğeni topladı. Eski bir fotoğrafını paylaşan Yeninci'nin hayranları genç oyuncuya son bölümle ilgili yorum yağdırdı.

Selin Yeninci gelen yorumları hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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