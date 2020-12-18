Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölüm final sahnesinde korkunç kaza! Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 77. son bölümü 17 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesinde Yılmaz'ın son sürat kullandığı araba kontrolden çıktı.Arkadaki araçta olan Demir ve Züleyha'nın gözleri önünde Yılmaz'ın otomobili uçurumdan aşağıya uçtu. Paramparça olan araçta ise Yılmaz kanlar içinde kaldı. Bir Zamanlar Çukurova'da Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 78. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.
Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır.
Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar! Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır.
Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.
Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.
Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.
Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı?
Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi?
Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?
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