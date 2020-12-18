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Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölüm final sahnesinde korkunç kaza! Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

18.12.2020 01:58 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın final sahnesine Yılmaz'ın kazası damga vurdu. Demir ve Züleyha arabayla giderken arkadan gelen Yılmaz hızla önlerine geçti. Ancak Yılmaz'ın aracı aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıktı ve uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Peki Yılmaz öldü mü? Yılmaz Akkaya rolündeki Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 77. son bölümü 17 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesinde Yılmaz'ın son sürat kullandığı araba kontrolden çıktı.Arkadaki araçta olan Demir ve Züleyha'nın gözleri önünde Yılmaz'ın otomobili uçurumdan aşağıya uçtu. Paramparça olan araçta ise Yılmaz kanlar içinde kaldı. Bir Zamanlar Çukurova'da Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 78. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır.

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Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar! Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır.

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Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

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Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.

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Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.

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Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı?

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Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi?

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Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?

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