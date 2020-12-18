Bir Zamanlar Çukurova 77. son bölüm final sahnesinde korkunç kaza! Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 77. son bölümü 17 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesinde Yılmaz'ın son sürat kullandığı araba kontrolden çıktı.Arkadaki araçta olan Demir ve Züleyha'nın gözleri önünde Yılmaz'ın otomobili uçurumdan aşağıya uçtu. Paramparça olan araçta ise Yılmaz kanlar içinde kaldı. Bir Zamanlar Çukurova'da Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 78. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır.

Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar! Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır.