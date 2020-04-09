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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek paylaşımıyla hayranlarını büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 23:37 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Instagram hesabından karantina paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek paylaşımıyla hayranlarını büyüledi

ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek doğal güzelliğini Instagram'da sergiledi.

Koronavirüs salgınından dolayı 'evde kal' çağrısına uyan güzel oyuncu karantina günlerini evde geçiriyor. Doğal halini paylaşan Altınbilek, beğenileri topladı.

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Hilal Atınbilek'in takipçileri güzel oyuncunun bu halini çok beğendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Hilal Altınbilek'in son olarak bu paylaşımı yaptı. Altınbilek'e birçok takipçisi, ''Güzellik, maşallah'' gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova,

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