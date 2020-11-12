Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Hande Soral başrol oynayacak!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perin diziye veda etmişti.

Yapımcılığını Tims & B 'nin, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, başrollerinde ise Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Nazan Kesal'ın yer aldığı dizinin kadrosuna Hande Soral dahil oldu.

Hande Soral, dizinin başrol oyuncularından birisi olarak, etkili bir karakter ile ekibe katılıyor.Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, yakında Adana’da ekibe katılacak.

