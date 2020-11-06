Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz Akkaya'sı Uğur Güneş diziden ayrılacak mı?

atv'nin perşembe akşamları ekrana gelen sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan çok konuşulacak bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Hünkar Yaman, Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dizide ilk bölümden bu yana başrol oynayan Vahide Perçin veda etti.

Geçen hafta Vahide Perçin'in vedasının ardından dizinin bir diğer başrol oyuncusu Yılmaz Akkaya karakterine hayat veren Uğur Güneş de projeden ayrılıyor. Uğur Güneş'in diziye 77. bölümde veda edeceği iddia edildi.

Sözleşmesi biten Güneş'in uzun süredir eski sevgilisi Hilal Altınbilek yüzünden Kerem Alışık'la yaşadığı husumetten dolayı projeden ayrılmak istediği konuşuluyordu.

Başarılı oyuncu 77. bölümde Adana'da çekilen dizinin ekibine veda edecek.



